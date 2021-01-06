Gündem Malatyadan kahreden haber Küçük Hüseyin dedesinin kullandığı kamyonetin alında kalan can verdi
MALATYA

Malatya'dan kahreden haber: Küçük Hüseyin dedesinin kullandığı kamyonetin alında kalan can verdi

Malatya'nın Darende ilçesinde 3 yaşındaki Hüseyin, dedesi Süleyman Çolak'ın kullandığı kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti. Küçük Hüseyin, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Gözaltına alınan Hüseyin Çolak'ın Darende İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemleri süren Çolak'ın büyük üzüntü duyduğunu söylediği belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Küçük Hüseyin'den geriye fotoğrafları kaldı.
Küçük Hüseyin'den geriye fotoğrafları kaldı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Heyiketeği Mahallesi'nde meydana geldi. Süleyman Çolak, kullandığı 44 HP 126 plakalı kamyoneti evinin önüne park etmek için geri manevra yaptı. Bu sırada torunu Hüseyin Çolak, kamyonetin altında kaldı.

Vinçle tehlikeli çekim: Otomobili 30 metre yüksekliğe çıkardıkları sırada kadın ve çocuğun olması tüyleri ürpertti
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Vinçle tehlikeli çekim: Otomobili 30 metre yüksekliğe çıkardıkları sırada kadın ve çocuğun olması tüyleri ürpertti

  • Durumu fark eden Süleyman Çolak, aracı durdurup polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne götürülen Hüseyin Çolak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Küçük kız kardeşini aracın altında kalmaktan son anda kurtardı
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Küçük kız kardeşini aracın altında kalmaktan son anda kurtardı
Brezilya'da 15 yaşındaki çocuk, 3 yaşındaki küçük kız kardeşini yoldan geçen aracın altında kalmaktan son anda kurtardı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Dede 'çok üzgünüm' dedi


Küçük Hüseyin, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Hüseyin Çolak, bugün öğlende kılınan cenaze namazının ardından Hacı Derviş Mezarlığı'nda toprağa verildi. Gözaltına alınan Hüseyin Çolak'ın Darende İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemleri süren Çolak'ın büyük üzüntü duyduğunu söylediği belirtildi.

Otomobil kamyonun altında kaldı
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Otomobil kamyonun altında kaldı
Kocaeli TEM otoyolu Dilovası mevkiinde seyir halindeki otomobilin önündeki kamyonun altına girdiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza, saat 14.00 sıralarında TEM otoyolu Dilovası Tavşancıl mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan Resul Dilsiz (33) idaresindeki 41 GG 497 plakalı otomobil, Tavşancıl mevkiinde bir anda kontrolden çıktı. Kontrolden çıkarak savrulan otomobil, sağ şeritte seyir halinde olan Karabey Ş. idaresindeki 41 R 91 29 plakalı kamyona arkadan çarparak altına girdi. Kazada yarısı kamyonun altında kalan ve sürücüsünün olay yerinde öldüğü otomobil içerisindeki aynı aileden 2'si çocuk 5 kişi sıkışarak yaralanırken, kazayı gören diğer sürücüler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekipleri haber verdi.


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