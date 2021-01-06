Malatya'dan kahreden haber: Küçük Hüseyin dedesinin kullandığı kamyonetin alında kalan can verdi

Otomobil kamyonun altında kaldı

Kocaeli TEM otoyolu Dilovası mevkiinde seyir halindeki otomobilin önündeki kamyonun altına girdiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza, saat 14.00 sıralarında TEM otoyolu Dilovası Tavşancıl mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan Resul Dilsiz (33) idaresindeki 41 GG 497 plakalı otomobil, Tavşancıl mevkiinde bir anda kontrolden çıktı. Kontrolden çıkarak savrulan otomobil, sağ şeritte seyir halinde olan Karabey Ş. idaresindeki 41 R 91 29 plakalı kamyona arkadan çarparak altına girdi. Kazada yarısı kamyonun altında kalan ve sürücüsünün olay yerinde öldüğü otomobil içerisindeki aynı aileden 2'si çocuk 5 kişi sıkışarak yaralanırken, kazayı gören diğer sürücüler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekipleri haber verdi.



