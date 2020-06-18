Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı ve LCW'nin kurucularından Vahap Küçük hayatını kaybetti

Spor

Ronaldo Nazario açıkladı: Enes Ünal'ın takımda kalması çok zor

La Liga kulüplerinden Real Valladolid'in başkanı olan eski Brezilyalı futbolcu Ronaldo Nazario, milli futbolcu Enes Ünal'ın gelecek sezon kadrolarında kalmasının "çok zor" olduğunu söyledi. Ronaldo, stil olarak kendisine en çok benzettiği oyuncunun ise Kylian Mbappe olduğunu açıkladı.