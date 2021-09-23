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İSTANBUL

Maltepe E-5’te İETT otobüsü kamyona çarptı: Bir yolcu yaralandı

E-5 karayolu Maltepe Küçükyalı mevkiinde yol kenarında yolcu indirmek için duran dolmuşun yanından geçe otomobile çarpmak istemeyen kamyon sürücüsü frene basınca arkadan gelen İETT otobüsü kamyona çarptı. İETT otobüsündeki bir yolcu yaralanırken kamyon savrulup yol kenarındaki bariyerlere vurdu. Kaza nedeniyle karayolu bir süreliğine araç trafiğine kapandı.

Haber Merkezi İHA
Maltepe E-5’te İETT otobüsü kamyona çarptı: Bir yolcu yaralandı
Kazada ön koltukta oturan bir yolcu yaralandı.

E-5 karayolu Maltepe Küçükyalı mevkiinde yolda seyir halinde olan dolmuş sürücüsü yolcu indirmek için yol kenarında durdu. O sırada dolmuşun yanından geçen otomobile çarpmak istemeyen kamyon sürücüsü Erdal Sarıcı frene basınca arkadan gelen İETT otobüsü İveco marka kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyon yol kenarındaki bariyerlere vurarak durabildi. İETT otobüsünden bulunan bir yolcu yaralanırken, araç sürücüleri kazayı yara almadan atlattı. Otobüste ve kamyonda maddi hasar meydana gelirken, otobüsün ön camını adeta tuzla buz olduğu görüldü. Kaza nedeniyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı yolcu sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan E-5 karayolunda bir süreliğine araç geçişi sağlanamadı. Yoldan ilerleyemeyen sürücücüler çareyi yan yola girmekte buldu.

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HATALI SOLLAMA NEDENİYLE KAZA YAŞANDI
Otobüsün çarptığı kamyonun sürücüsü Erdal Sarıcı, “Minibüs yolcu indiriyor. O anda bir araç onu sollamak için girdi. Ben de o anda durunca İETT otobüsü vurdu beni savurdu. Bir kişi yaralı o da ön koltukta oturuyormuş” dedi.
Öte yandan, kazaya karışan İETT otobüsü ve kamyon ile araç trafiğine kapanan E-5 karayolu drone ile havadan görüntülendi.

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