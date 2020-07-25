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Gündem Maltepede kimlik kontrolü yapmak isteyen polise saldıran 10 kişi gözaltına alındı
İSTANBUL

Maltepe'de kimlik kontrolü yapmak isteyen polise saldıran 10 kişi gözaltına alındı

Maltepe'de bir restoranda toplanan silahlı 10 kişi kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere saldırdı. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda polise saldıran 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Çatışmanın ardından şüpheli 10 kişi yakalandı.
Çatışmanın ardından şüpheli 10 kişi yakalandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi İnönü Caddesi’nde bulunan bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre restoranda toplanan 10 kişilik grup aralarında konuşurken, kavga etmekten bahsettiklerini duyan bir vatandaş polisi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

DHA

POLİSE ATEŞ AÇTILAR

Polis ekipleri, şüphelilerin kimliğini kontrol etmek istedi. Bunun üzerine şüpheliler silahlarla polise ateş etmeye başladı.

DHA

10 KİŞİ YAKALANDI

  • Olay yerindeki ekiplerin destek istemesi üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa süren çatışmanın ardından şüpheli 10 kişi yakalandı.

Şüpheliler gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şüphelilerin olay yerine geldiği 34 NU 1181 ve 16 AS 180 plakalı iki otomobil ise incelenmek üzere çekici yardımı ile otoparka çekildi.

Polis olayla ilgili geniş soruşturma başlattı.

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