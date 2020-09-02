Maltepe’de maskeli hırsızlar sopa yardımıyla 300 bin liralık kuru yemişi çalıp sırra kadem bastı

Olay Bağlarbaşı Mahallesi’nde bulunan bir dükkanda geçtiğimiz gün saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Hırsızlar dükkanda 2 ton civarında bulunan ve değerinin 300 bin lira olduğu öğrenilen vakumlanmış kuru yemişleri çalarak kayıplara karıştı. Kuru yemiş hırsızlığı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Dükkan sahibi şaşkına döndü

Sabah dükkanını açmaya gelen mal sahibi Dede Kalkan kapı kilidinin kırılması sonucu, içeride bulunan 2 ton kuru yemişin çalınmasını fark edince gördüğü manzara karşısında şaşkına uğradı. Dede Kalkan polis ekiplerine arayarak ihbarda bulundu. Polislerin kamera kayıtlarından başlattığı inceleme sonrası, hırsızların panelvan tipi araç ile dükkana geldiği görülüyor. Sevkiyat kısmında bulunan güvenlik kameralarını sopa yardımı ile tavana kaldırdıktan sonra maskeli hırsızlar 300 bin liralık kuru yemişi alarak kayıplara karıştı.



İki tona yakın paket çalındı

Dükkan sahibi Dede Kalkan, “Sabah 8 sıralarında iş yerine geldiğimde iş yerinin arka kapısının zorlanmış, kırılmış olduğunu gördüm. İçerideki tüm fıstık içi ürünümüz ve kavrulmuş Antep fıstığı ürünlerimiz çalınmış. Hemen polisi aradım. Hırsızlar araçlarını yanaştırmışlar otuz dakika boyunca gündüz gözü burada malımızı almışlar. Başımıza hırsızlık olayının geleceğini tahmin etmedik. Burada ortalama bizim iki tona yakın malımızı çalmışlar ortalama piyasa değeri bu malların üç yüz bin lira kadar” dedi.

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Görgü tanıklarının da vermiş olduğu ifade ile beraber olay hakkında soruşturma başlatıldı.