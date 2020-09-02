Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Maltepede maskeli hırsızlar sopa yardımıyla 300 bin liralık kuru yemişi çalıp sırra kadem bastı
3. SAYFA

Maltepe’de maskeli hırsızlar sopa yardımıyla 300 bin liralık kuru yemişi çalıp sırra kadem bastı

İstanbul Maltepe'de şoke eden bir hırsızlık olayı yaşandı. Bir dükkana giren hırsızlar 300 bin liralık kuru yemişi çaldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde bazı paketleri sopa yardımıyla çalarak araca yükleyen şüpheliler ortadan kayboldu. İşletmeci dükkana geldiğinde gördüğü manzara karşısında şoke olurken, polis hırsızları bulma için çalışma başlattı.

Haber Merkezi İHA
Kuruyemiş hırsızları kameralara yansıdı.
Kuruyemiş hırsızları kameralara yansıdı.

Olay Bağlarbaşı Mahallesi’nde bulunan bir dükkanda geçtiğimiz gün saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Hırsızlar dükkanda 2 ton civarında bulunan ve değerinin 300 bin lira olduğu öğrenilen vakumlanmış kuru yemişleri çalarak kayıplara karıştı. Kuru yemiş hırsızlığı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Bir ilçenin kabusu olan suç makinesi yakalandı: Hırsızlık için 16 eve girmiş!
GÜNDEM
Bir ilçenin kabusu olan suç makinesi yakalandı: Hırsızlık için 16 eve girmiş!


Dükkan sahibi şaşkına döndü

Sabah dükkanını açmaya gelen mal sahibi Dede Kalkan kapı kilidinin kırılması sonucu, içeride bulunan 2 ton kuru yemişin çalınmasını fark edince gördüğü manzara karşısında şaşkına uğradı. Dede Kalkan polis ekiplerine arayarak ihbarda bulundu. Polislerin kamera kayıtlarından başlattığı inceleme sonrası, hırsızların panelvan tipi araç ile dükkana geldiği görülüyor. Sevkiyat kısmında bulunan güvenlik kameralarını sopa yardımı ile tavana kaldırdıktan sonra maskeli hırsızlar 300 bin liralık kuru yemişi alarak kayıplara karıştı.

Beykoz’da yarım milyonluk hırsızlık kamerada
OYNAT 00:00
Beykoz’da yarım milyonluk hırsızlık kamerada
Beykoz'da bir dükkana giren maskeli hırsızlar 5 dakikada yarım milyonluk malzemeleri çalarak kayıplara karıştı. 4 maskeli hırsızın malzemeleri çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İki tona yakın paket çalındı

Dükkan sahibi Dede Kalkan, “Sabah 8 sıralarında iş yerine geldiğimde iş yerinin arka kapısının zorlanmış, kırılmış olduğunu gördüm. İçerideki tüm fıstık içi ürünümüz ve kavrulmuş Antep fıstığı ürünlerimiz çalınmış. Hemen polisi aradım. Hırsızlar araçlarını yanaştırmışlar otuz dakika boyunca gündüz gözü burada malımızı almışlar. Başımıza hırsızlık olayının geleceğini tahmin etmedik. Burada ortalama bizim iki tona yakın malımızı çalmışlar ortalama piyasa değeri bu malların üç yüz bin lira kadar” dedi.

  • Görgü tanıklarının da vermiş olduğu ifade ile beraber olay hakkında soruşturma başlatıldı.

Kadın kılığına girip hırsızlık yaptı: Soygun güvenlik kamerasına yansıdı
FOTOĞRAF 13
Title
Kadın kılığına giren 2 kişi, müşteri gibi kuyumcuya girdi. Bu kişiler, iş yeri sahibi Osman B.'yi tabancayla vurarak yaraladı. Ardından şüpheliler, yanlarında getirdikleri kadın çantasına bir miktar altın doldurup, kaçtı.
Title
Çevre esnafın ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil ekibi sevk edildi. Osman B., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Title
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp ve Cinayet büro amirliklerine bağlı ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.
Title
Görüntülerde, kadın kılığındaki şüphelilerin, içeri girdiği anda Osman B.'ye ateş açtığı görülüyor.
Title
Şüphelilerin, Osman B.'nin yere düşmesinin ardından yanlarında getirdikleri kadın çantasına altınları doldurup, dışarı çıkmak için kapıya yöneldikleri, kapıyı açamayınca da tekmeleyerek camı kırdıktan sonra kaçtıkları görülüyor.
Title
Hastanede tedavisi süren Osman B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Kadın kılığına girip hırsızlık yaptı: Soygun güvenlik kamerasına yansıdı
Adana'da 2 kişinin, kadın kılığında müşteri gibi girdikleri kuyumcuda iş yeri sahibi Osman B.'yi yaralayıp, çantaya doldurdukları altınlarla kaçtığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.


Abone Ol Google News
276 bin TL ödedi ama şok yaşadı

276 bin TL ödedi ama şok yaşadı

​Parasını ödeyip sıfır otomobil alan vatandaşa ÖTV farkı.
Dikkatli ve tedbirli olun

Dikkatli ve tedbirli olun

​Meteorolojiden sağanak ve aşırı sıcak uyarısı.
İki kamyoneşya ile geldi

İki kamyon
eşya ile geldi

Katar kraliyet ailesi tatil için Bodrum'da..
Kriz büyüyor

Kriz büyüyor

​Ronaldo ile aynı takımda oynayacak.

​S-400'ler Doğu Akdeniz'i uçuşa yasak bölge haline getirir.

Sadece Avusturya mı? Ne ayıp...

Sadece Avusturya mı? Ne ayıp...

Akılalmaz Türkiye iddiasına Kalın'dan unutulmaz cevap.
Obama ABD'yi, PKK ile ittifaka soktu

Obama ABD'yi, PKK ile ittifaka soktu

​ABD'li uzmandan ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik çarpıcı açıklama.
HES kodsuz<br>girilemeyecek

HES kodsuz
girilemeyecek

​Korona vakalarının arttığı ilde dikkat çeken tedbir.
Tarla yerine<br>asfalt yolu sürdü

Tarla yerine
asfalt yolu sürdü

​Unutkan çiftçi traktördeki pulluğu açık bırakınca..
Sömürgecilik dönemi bitti

Sömürgecilik dönemi bitti

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa'yı "modern sömürgeci" olarak tanımladı.
Türk ordusu<br>küresel aktör

Türk ordusu
küresel aktör

​Osmanlı'dan sonra ilk kez etki alanı bu kadar genişledi.
Akdeniz'in çıbanbaşı Macron

Akdeniz'in çıbanbaşı Macron

​Kendisine engel olarak gördüğü Türkiye karşısında farklı ülkeleri kullanıyor.
Göreve devam

Göreve devam

​Oruç Reis Meis ve Rodos karasuları bitimine kadar olan bölgeyi tarayacak.
Oynanan<br>oyunların farkındayız

Oynanan
oyunların farkındayız

Oktay'dan ABD'ye silah ambargosunun kaldırılmasına yönelik sert tepki.
Baro terörün arka<br>bahçesi olmamalı

Baro terörün arka
bahçesi olmamalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan DHKP-C'li avukat Ebru Timtik hakkında açıklama.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.