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İSTANBUL

Maltepe'deki denetime katılan kaymakama seslenen pazarcı: Bizi dinlemiyorlar

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile bugün açılan semt pazarlarında, koronavirüs tedbirleri kapsamında gün boyunca denetim yapıldı. Maltepe'de kurulan pazardaki denetimde uyarıları dinlemeyen vatandaşlardan şikayetçi olan pazarcı, Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı'ya "Bizi dinlemiyorlar" dedi.

Haber Merkezi DHA
Maltepedeki denetime katılan kaymakama seslenen pazarcı: Bizi dinlemiyorlar
Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile tam kapanma döneminde semt pazarlarının 8 Mayıs ve 15 Mayıs'ta açılması kararlaştırılmıştı. Bugün İstanbul'da semt pazarları açıldı. Pazar alanlarında gün boyunca önlemler alınarak denetimler gerçekleştirildi.

  • Bu denetimlerde hem polis hem de zabıta ekipleri görev başındaydı. Maltepe'deki Bağlarbaşı Semt Pazarı'ndaki denetime Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı da katıldı. Dallı, pazar tezgahlarını tek tek gezerek, pazarcıları uyardı.

Pazarcılardan biri Kaymakam Meftun Dallı'ya "Sabahtan beri bağırıyoruz olmuyor. Abiler söylüyor kimse dinlemiyor. Hiç kimse dinlemiyor. Biz görevimizi yapıyoruz uyarıyoruz" dedi. Kaymakam Dallı da pazarcıya, "Yine de uyarılarımızı sürdürelim" şeklinde karşılık verdi.

Vatandaş pazara akın etti: Marketler 12 liralık domatesi 5 liraya düşürdü
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İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında pazar yeri esnafı bugün tezgahlarını açtı.
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Tam kapanma döneminde 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebzemeyve ile fide satışı yapan pazar yerlerinin açılmasına izin verilmesinin ardından pazarcılar sabah saatlerinde tezgahlarını açarak satışa başladı.
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Bursa’nın 17 ilçesinde 125 pazarda kurulan tezgahlar doldu taştı. 8 gündür evden çıkmayan sadece marketten alışveriş yapan vatandaşlar da pazarlara akın etti.
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Bursa Valisi Yakup Canbolat, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Pazarcılar Odası Başkanı Refik Aksu ve yetkililer, açılan pazarlarda denetim yaptı. HES kodu, ateş ve maske kontrolüyle alınınca bazı pazarlarda uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşların çoğu pazarların açılmasının mutlulukla karşılarken, kimi ise fiyatların yüksek olmasından yakındı.
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Pazarlarda yine yer almaktan duydukları mutluluğu dile getiren Bursa Pazarcılar Odası Başkanı Refik Aksu, marketlerin fiyat oyununa tepki gösterdi. Aksu, “Bizler vatandaşlar için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Onlar için en taze ve güzel meyvesinden sebzesine kadar seçerek alıyoruz. Ancak bizim kapalı olduğumuz bu bir haftada marketlerde 12 lira olan domatesi, pazarların açıldığı gün 5 liraya düşürebiliyor. Madem bu domatesi 5 liraya düşürebiliyorsan, niye pazarların kapalı olduğu günde o fiyata indirmiyorsun. Salatalık 6-7 liradan satılırken, bugün 2 liradan nasıl satabiliyorsunuz. Bu marketler halkını hiç düşünmüyor” diye konuştu.
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Pazarcının sahtekar konumunun hallerden kaynaklandığını ifade eden Aksu, “Günübirlik açılışlarda hallerde ürünler bir gün önce 3 lirayken, talep arza göre, bir gün sonra 2 katına çıkabiliyor. Bu da bizi zor durumda bırakıyor. Biz önümüzdeki günlerde eğer pazarlarımız yine bu şekilde açılacak olursa, biz pazarları açmayı düşünmüyoruz. Önümüzdeki hafta açılacak Pazarlar, bayramın üçüncü gününe denk geliyor. Kimse bayramda ürün toplamaz, kimse bayramda pazara çıkıp alışveriş yapmaz. Biz bayramdan önce pazarların tekrar açılmasını ancak 2 veya 3 gün olmasını istiyoruz” dedi.
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Vatandaş pazara akın etti: Marketler 12 liralık domatesi 5 liraya düşürdü
Koronavirüs tedbirleri kapsamında tam kapanma dolayısıyla 8 gündür kapalı olan pazar yerleri bugün açılınca Bursalılar 17 ilçede kurulan pazarlara akın etti. Bursa'da 125 pazar yerine vatandaşlar, HES kodu, ateş ve maske kontrolüyle alınınca bazı pazarlarda kuyruklar oluştu. Marketlerin, pazarların açıldığı gün 12 liralık domatesi 5 liraya, 7 liralık salatayı 2 liraya düşürmesi Pazarcılar Odası Başkanı'nı isyan ettirdi

Her türlü tedbir alındı

Denetimlerle ilgili açıklama de açıklama yapan Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı, "Bildiğiniz gibi İçişleri Bakanlığımızın genelgesi ile bugün Türkiye'de bütün il ve ilçelerimizde pazarlarımız açık. 15 Mayıs'ta da aynı şekilde açık olacak. Çiftçimizin elindeki sebze, meyve arzı arttı. Hem onların eritilmesi hem de vatandaşlarımızın ucuz bir şekilde sebze, meyveye ve fide satışı olacak, onlara erişimi için bugün pazarlarımız açıldı. İlçemizde de 7 yerde pazarlarımız bugün sabahtan 10.00'dan akşam 17.00'a kadar hizmet verecek. Dolaştık sabahtan beri bütün pazarlarımızı. Şuan itibari ile bir olumsuzluğumuz yok. Vatandaşlarımız gayet rahat bir şekilde alışverişlerini yapıyorlar. Ekiplerimiz hazır, her türlü tedbirimizi, hazırlığımızı hem belediye olarak hem emniyet olarak aldık. Zabıtamız, polisimiz vatandaşlarımıza yardımcı olacaklar. Maske, mesafe ve diğer kurallar konusunda uyaracaklar. İnşallah bir olumsuzluk olmadan bugünü böyle geçirip vatandaşımıza hizmetimizi yapmış olacağız" diye konuştu.

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