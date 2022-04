​Mamak Meclisi’nde 2021 yılı faaliyet raporu kabul edildi ​

Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı’na Mamak Belediye Başkanı Murat Köse başkanlık yaptı. 2021 faaliyet raporunun oylandığı maddede ise Başkan Köse, yasa gereği meclis başkanlığı görevini Meclis Başkan Vekili Selma Venedik’e bırakarak, AK Parti grubu sıralarına oturdu ardından 2021 yılı faaliyet raporu hakkında meclisi bilgilendirdi.

3 yıllık başarısını paylaştı

Başkan Murat Köse, görev süresi boyunca açılışı yapılan, temeli atılan yatırımlara ve belediye hizmetlerine yer verdiği konuşmasında, çalışma arkadaşlarıyla beraber, ödüllerle taçlandırılmış başarı dolu bir dönem geçirmenin mutluluğu içinde olduğunu ifade etti. 2021 yılı Faaliyet Raporu’nun belediye meclisi tarafından kabulü vesilesi ile aynı azim ve karalılık “Halka hizmet Hakk’a hizmet” anlayışıyla devam edeceklerini de kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Proje ve hizmetlerle dolu bir yılı daha geride bıraktık. Önümüzdeki süreçte bu çalışmalarımız katlanarak devam edecek. ‘Söz verdik daha fazlasını yaptık’ sloganımızı aynı kararlılık içerisinde devam ettireceğiz” dedi.

Mamak Ankaralıların tercihi haline geldi

3 yılda Başkent’e değer katan yatırımlarla Mamak’ın Ankaralıların tercihi haline geldiğini de ifade eden Başkan Murat Köse, “İnsana yatırımın en değerli yatırım olduğuna ilişkin inancımızı ortaya koyan işler yaptık. İlçemizi spordan sanata, bilimden sosyal hayata, mimariden alt yapıya kadar çok sayıda yatırımla buluşturduk. Okullara, eğitime, çocuklara, gençlere yatırım yaptık. Marka projelerle belediyeciliğe yeni bir soluk getirdik. Aile merkezleri, gençlik ve kültür merkezlerimiz, kütüphanelerimiz, millet kıraathanelerimiz, insan odaklı soysal projelerimiz, parklar, kentsel dönüşüm ve yenileme çalışmalarımız, spor ve sosyal tesislerimizle toplumun her kesiminden ve her yaştan vatandaşımıza ulaştık” dedi.

Başarı ölçütümüz eserlerimiz

Başarı ölçütünün kalıcı eserlerle ölçülebileceğini de ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “3 yılda ilçemize yüzlerce eser kazandırmanın gururunu yaşıyoruz.Mamak için aldığımız her kararda, attığımız her adımda ve altına imzamızı koyduğumuz her yatırımda, ‘Âyinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz’ sözü rehberimiz oldu. Sözle değil, eserlerimizle anılmanın tarifsiz mutluluğu içerisindeyiz. Her yıl bir önceki yıldan daha güzel bir Mamak oluşturmak için çok çalışıyoruz. Mamak’ın güzel yarınları için emek veren bir aileyiz” diye konuştu. Faaliyet Raporu ile ilgili tüm soruları tek tek cevaplayarak meclis üyelerini bilgilendiren Köse, Faaliyet Raporu’nun hayırlı olmasını temenni ederek, emeği geçenlere teşekkür etti. Meclis, Mamak Belediyesi’nin 2021 yılı Faaliyet Raporu’nu oy çokluğuyla kabul etti.