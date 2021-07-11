Gündem Manavgatta çıkan yangında 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü
MUĞLA

Manavgat’ta çıkan yangında 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 5 dönüm orman ve makilik alan yandı.

Haber Merkezi İHA
Manavgat’ta çıkan yangında 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü
Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahalede bulundu.

Manavgat'ın Sarılar Mahallesi Hastane Caddesi’nde Sarılar Jandarma Karakolu karşısında orman ve makilik alanda çıkan yangına, Orman İşletme Müdürlüğüne ait 5 arazöz, 4 su tankı, 3 ilk müdahale aracı, 1 yangın söndürme helikopteri, Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat biriminden çok sayıda itfaiye ekibi müdahalede bulundu.

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Yaklaşık 30 dakikalık çalışma sonucu söndürülen yangında herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmazken, yaklaşık 5 dönüm ormanlık ve makilik alan zarar gördü.

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Yangının ormanlık alan içerisinde bulunan yüksek gerilim hattının elektrik arkından çıktığı tahmin ediliyor.

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