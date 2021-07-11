Manavgat’ta çıkan yangında 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü

Manavgat'ın Sarılar Mahallesi Hastane Caddesi’nde Sarılar Jandarma Karakolu karşısında orman ve makilik alanda çıkan yangına, Orman İşletme Müdürlüğüne ait 5 arazöz, 4 su tankı, 3 ilk müdahale aracı, 1 yangın söndürme helikopteri, Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat biriminden çok sayıda itfaiye ekibi müdahalede bulundu.

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İHA

Yaklaşık 30 dakikalık çalışma sonucu söndürülen yangında herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmazken, yaklaşık 5 dönüm ormanlık ve makilik alan zarar gördü.

İHA

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Yangının ormanlık alan içerisinde bulunan yüksek gerilim hattının elektrik arkından çıktığı tahmin ediliyor.