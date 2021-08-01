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ANTALYA

Manavgat'taki yangında 'öldü' sanılmıştı: Dağda 3 saat yürüyerek alevlerden kurtuldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, evinin zarar gördüğü yangında öldüğü sanılan Osman Korkmaz'ın, alevlerin arasından çıkıp dağda 3 saat yürüyerek sağ kalmayı başardığı öğrenildi. 68 yaşındaki adam "Duman nedeniyle mahalleden çıkamadım, iki ateş arasında kaldım. Araziye kendimi zor attım. Dağdan dağa yaklaşık 3 saat yürüdüm. Asfalta denk geldim ve bir araba durdurdum. Onlar da sağ olsun, beni kardeşimin yanına götürdüler" diyerek o anları anlattı.

Haber Merkezi AA
Manavgattaki yangında öldü sanılmıştı: Dağda 3 saat yürüyerek alevlerden kurtuldu
Osman Korkmaz

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, evinin zarar gördüğü yangında öldüğü sanılan kişinin, alevlerin arasından çıkıp dağda 3 saat yürüyerek sağ kalmayı başardığı ortaya çıktı.

Dumandan etkilenmesi üzerine Manavgat Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 68 yaşındaki Osman Korkmaz, başından geçenleri paylaştı.

"İki yangın arasında kaldım"

Gece yarısından sonra alevlerin mahalleye ulaştığını ifade eden Korkmaz, o anları şöyle anlattı: Gece yarısından sonra alevler mahalleye ulaştı. Ateş evleri sardı. Duman nedeniyle mahalleden çıkamadım, iki ateş arasında kaldım. Bir gün önce yanan bir araziye kendimi zor attım. Dağdan dağa yaklaşık 3 saat yürüdüm. Asfalta denk geldim ve bir araba durdurdum. Onlar da sağ olsun, beni kardeşimin yanına götürdüler. Oradan da hastaneye geldim. Jandarma ve polis ekipleri beni arıyorlarmış, yanarak öldüğümü sanmışlar.

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Manavgat'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
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Manavgat'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
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Manavgat'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
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Manavgat'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
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Manavgat'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
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Manavgat'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
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Manavgat'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
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Manavgat'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
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