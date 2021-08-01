Manavgat'taki yangında 'öldü' sanılmıştı: Dağda 3 saat yürüyerek alevlerden kurtuldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, evinin zarar gördüğü yangında öldüğü sanılan kişinin, alevlerin arasından çıkıp dağda 3 saat yürüyerek sağ kalmayı başardığı ortaya çıktı.

Dumandan etkilenmesi üzerine Manavgat Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 68 yaşındaki Osman Korkmaz, başından geçenleri paylaştı.

"İki yangın arasında kaldım"

Gece yarısından sonra alevlerin mahalleye ulaştığını ifade eden Korkmaz, o anları şöyle anlattı: Gece yarısından sonra alevler mahalleye ulaştı. Ateş evleri sardı. Duman nedeniyle mahalleden çıkamadım, iki ateş arasında kaldım. Bir gün önce yanan bir araziye kendimi zor attım. Dağdan dağa yaklaşık 3 saat yürüdüm. Asfalta denk geldim ve bir araba durdurdum. Onlar da sağ olsun, beni kardeşimin yanına götürdüler. Oradan da hastaneye geldim. Jandarma ve polis ekipleri beni arıyorlarmış, yanarak öldüğümü sanmışlar.

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