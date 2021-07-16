Gündem 8 yaşındaki Alinin helikopterle uçma hayali gerçek oldu
MANİSA

8 yaşındaki Ali’nin helikopterle uçma hayali gerçek oldu

Manisa’da kalbinde kitle bulunan ve Ağustos ayı içerisinde ameliyatı gerçekleştirilecek olan 8 yaşındaki Ali Güler’in helikopterle uçma hayali, ağabeyinin Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) yaptığı başvuru sonrası Manisa Valiliğince gerçekleştirildi.

Haber Merkezi İHA
Manisa haber: 8 yaşındaki Ali’nin helikopterle uçma hayali gerçek oldu
En büyük isteği helikopterle uçmak olan Ali’nin hayali gerçekleştirildi.

Kalbinde kitle bulunduğu 1,5 yıl önce tespit edilen ve Ağustos ayında büyük bir operasyon geçirecek olan 8 yaşındaki Ali Güler’in ailesi, onun en büyük hayali olan helikopterle uçma isteğini gerçekleştirmek için CİMER’den yardım istedi.

Ali önümüzdeki ay ameliyat olacak
Ali önümüzdeki ay ameliyat olacak

16 yaşındaki abisi, kardeşinin uçma hayalini gerçekleştirmek için CİMER’e talep oluşturdu. Manisa Valiliğine yönlendiren talep sonrasında Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, doktorlarından sağlık yönünden sakınca olmadığına dair rapor alınan Ali Güler’in bu isteğinin gerçekleştirilmesi yönünde talimat verdi.

Küçük Ali ailesi ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Küçük Ali ailesi ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Hayali gerçek oldu

Ali Güler ve annesi Hatice Güler, 16 Temmuz 2021 günü Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan havadan denetim faaliyetinde askeri personelle birlikte helikoptere bindirilerek, en büyük isteği helikopterle uçmak olan Ali’nin hayali gerçekleştirildi.

Uçuş sonrasında Manisa İl Jandarma Komutanlığında bir süre misafir edilen Ali Güler ve ailesi, hayalinin gerçekleştirilmesinde emeği geçen, Cumhurbaşkanlığına, Manisa Valiliğine ve İl Jandarma Komutanlığına teşekkür etti.

350 çocuğun kendilerine ait oda ve bilgisayar hayali gerçek oldu: 'Odam olduğu için çok mutluyum'
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Araban Kaymakamlığı, geçen yıl nisan ayında yetim ve öksüz çocuklar için 'Yetim Gülerse Dünya Güler' projesi başlattı. Proje kapsamında yetim ve öksüz çocuklara, görevliler ne istedikleri soruldu.
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Çocukların büyük bölümü evlerinde kendilerine ait odaları ve bilgisayarları olmadığını söyledi. Bunun üzerine Kaymakamlık, 125 aileye mensup 350 yetim ve öksüz çocuğun evlerinde, kendilerine özel oda kurma kararı aldı. Proje doğrultusunda özel odalar kurulup, duvarları boyandı. Avize ve aksesuarlarla süslenen odalara yatak, dolap, bilgisayar ve bilgisayar masası alındı.
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Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, proje ile yetim ve öksüzler için 125 oda kurarak 350 çocuğun hayallerini gerçekleştirdiklerini söyledi. Mutlu, Projemizin anahtar kelimesi bu ilçedeki yetim ve öksüzlerin ayrıcalıklı olmasıydı. Biz çocuklara yetim ve öksüzlerin en çok ne zaman yalnızlık hissettiklerini sorduk. Bize bayramda ve gece yatarken üzüldüklerini söylediler. Biz de bu duruma bir nebze fayda sağlamak için çocuklarımız için en güzel odayı kurmak için çalışmalar yaptık. Proje kapsamında çocukların belirlediği odalarını parkelerinden, duvar kağıdına her şeyi sıfırdan yenileyip tadilat yaparak, çocuklarımıza 125 oda kurup, 350 çocuğumuzun hayallerini gerçekleştirdik diye konuştu.
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Kaymakam Mutlu, öte yandan proje kapsamında her bayramda yetim ve öksüz çocuklara bayramlık kıyafet alarak mutlu olmalarını da sağladıklarını da kaydetti.
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Eşi vefat ettikten sonra yetim kalan oğlu Samet'in proje ile odasına kavuştuğunu anlatan Zübeyde Kaya, Projeyi duyduğum zaman kaymakamlığa başvuru yaptım. Yetkililer hemen başvuruyu kabul ederek oğlum Samet'in odasını yeniledi. Samet odasına kavuştuğu için çok mutlu ve memnun. Artık oğlumun ders çalışacağı, dinlenebileceği ve zaman geçirebileceği bir odası var. Oğlumun bazası, bilgisayarı, dolabı, kitaplığı yoktu, tüm ihtiyaçlarını aldılar. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz ifadelerini kullandı.
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Odasına kavuşan Samet Kaya ise, Artık kendi odamda ders çalışabiliyorum, dinlenebiliyorum. Odam olduğu için çok mutluyum dedi.
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350 çocuğun kendilerine ait oda ve bilgisayar hayali gerçek oldu: 'Odam olduğu için çok mutluyum'
Gaziantep'in Araban ilçesinde kaymakamlık tarafından anneleri ve babaları ölen çocuklar için evlerine, kendileri için özel oda kurulup, bilgisayarlar alındı. Yetim ve öksüz çocuklar kendilerine ait odaları olmasının mutluluğunu yaşadı. Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, "125 oda kurup, 350 çocuğumuzun hayallerini gerçekleştirdik" dedi.


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