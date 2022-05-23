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MANİSA

Şehzadeler’de tarla yollarına bakım

Bir tarım kenti olma özelliği de taşıyan Şehzadelerde malzemeli ve malzemesiz ova yolu bakımları yapan belediye ekipleri, bu çalışmalar kapsamında bugüne kadar 4 bin 500 kilometrenin üzerinde ova yolu bakımı gerçekleştirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Manisa haber: Şehzadeler’de tarla yollarına bakım ​
Şehzadeler Belediyesi ekipleri, bugüne kadar 4 bin 500 kilometrenin üzerinde ova yolu bakımı gerçekleştirdi.

Bir tarım kenti olma özelliği de taşıyan Şehzadelerde, üreticilerin bağ ve tarlalarına rahat ulaşıp, ürettiklerini pazarlara kolayca götürebilmeleri için ova yollarında malzemeli ve malzemesiz ova yolu bakımları yapan belediye ekipleri, bu çalışmalar kapsamında bugüne kadar 4 bin 500 kilometrenin üzerinde ova yolu bakımı gerçekleştirdi. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, çalışmaların 2022 yılı ayağının mart ayında Yeni Harmandalı, Çamköy, Şirin, Karayenice, Aşağıçobanisa, Karaoğlanlı ve Sancaklıuzunçınar mahallelerinde başladığını söyledi. Başkan Çelik, çalışmalar kapsamında 27 kilometre daha ova yollarında düzenleme gerçekleştirdiklerini ifade ederek, çalışmaların yıl boyunca program dahilinde devam edeceğini kaydetti.

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