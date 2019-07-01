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MANİSA

Manisa haber: Üzüm bağını süren çiftçinin traktörüne top mermisi takıldı

Çift sürerken traktöre takıldı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bir çiftçi traktörüyle üzüm bağını sürdüğü sırada top mermisi buldu. Çiftçinin traktörüne takılan top mermisi jandarma tarafından imha edilecek.

Haber Merkezi IHA
Traktöre takılan top mermisi.
Traktöre takılan top mermisi.

Manisa'daki olay, Alaşehir ilçesine bağlı Kavaklıdere Mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kendisine ait üzüm bağını süren M.İ., traktörüne metal bir parçanın takıldığını fark etti. Metal parçayı bulunduğu yerden çıkaran M.İ., parçanın top mermisi olduğunu görünce durumu jandarma ekiplerine geldi.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler daha sonra eski top mermisi olduğu değerlendirilen parçayı özenle aldı.

Eski top mermisinin jandarma ekipleri tarafından patlatılarak imha edileceği öğrenildi.

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