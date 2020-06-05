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Gündem Manisada 672 parça tarihi eseri 2 milyon liraya satmak isteyenlere operasyon
MANİSA

Manisa haberleri... 672 parça tarihi eseri 2 milyon liraya satmak isteyenlere operasyon

Manisa'da 672 parça tarihi eseri 2 milyon liraya satmak isteyenlere operasyon

Manisa'nın Kula ilçesinde İzmir polisi tarafından yapılan operasyonda, yaklaşık 2 milyon liraya satılması planlanan 672 parça tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Ele geçirilen tarihi eserler.
Ele geçirilen tarihi eserler.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Manisa'nın Kula ilçesinde park halindeki bir minibüste kaçak tarihi eserler bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

DHA
Yaklaşık 2 milyon liraya satılması planlanan 672 parça tarihi eser ele geçirildi.

Söz konusu minibüse operasyon düzenleyen ekipler, Lidya, İyonya, Roma, Bizans ve çeşitli İslam devletlerine ait 84 bronz ok ucu, üzerinde farklı figürler bulunan 526 bronz ve gümüş sikke, 3 elektron sikke (altın ve gümüş alaşımı), 9 gümüş ve bronz yüzük, bir bronz bileklik, aslan tasvirli bir bronz takı parçası, yılanbaşı tasviri olan bir bronz takı parçası, bir bronz kemer tokası, bir bronz anahtar, haç şeklinde bir küçük gümüş kolye ucu, farklı ebatlarda ve şekillerde, bazı parçaları eksik ve kırık olan 44 metal obje ele geçirdi.

İstanbul'da 237 parça tarihi eser ele geçirildi
GÜNDEM
İstanbul'da 237 parça tarihi eser ele geçirildi

DHA
Ele geçirilen paralardan biri.

Ellerindeki tarihi eserleri yaklaşık 2 milyon TL'ye satma hazırlığındayken yakalandıkları belirlenen A.Y. ve A.Y. gözaltına alındı. İki şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Türkiye tarihinin en büyük tarihi eser operasyonu
GÜNDEM
Türkiye tarihinin en büyük tarihi eser operasyonu

Manisa'da 672 parça tarihi eseri 2 milyon liraya satacaklardı
FOTOĞRAF 5
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İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Manisa'nın Kula ilçesinde park halindeki bir minibüste kaçak tarihi eserler bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Title
Söz konusu minibüse operasyon düzenleyen ekipler, Lidya, İyonya, Roma, Bizans ve çeşitli İslam devletlerine ait 84 bronz ok ucu, üzerinde farklı figürler bulunan 526 bronz ve gümüş sikke, 3 elektron sikke (altın ve gümüş alaşımı), 9 gümüş ve bronz yüzük, bir bronz bileklik, aslan tasvirli bir bronz takı parçası, yılanbaşı tasviri olan bir bronz takı parçası, bir bronz kemer tokası, bir bronz anahtar, haç şeklinde bir küçük gümüş kolye ucu, farklı ebatlarda ve şekillerde, bazı parçaları eksik ve kırık olan 44 metal obje ele geçirdi.
Title
Ellerindeki tarihi eserleri yaklaşık 2 milyon TL'ye satma hazırlığındayken yakalandıkları belirlenen A.Y. ve A.Y. gözaltına alındı. İki şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Title
Title
Manisa'da 672 parça tarihi eseri 2 milyon liraya satacaklardı
Manisa'nın Kula ilçesinde İzmir polisi tarafından yapılan operasyonda, yaklaşık 2 milyon liraya satılması planlanan 672 parça tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
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