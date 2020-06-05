Manisa'da 672 parça tarihi eseri 2 milyon liraya satmak isteyenlere operasyon

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Manisa'nın Kula ilçesinde park halindeki bir minibüste kaçak tarihi eserler bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

DHA Yaklaşık 2 milyon liraya satılması planlanan 672 parça tarihi eser ele geçirildi.

Söz konusu minibüse operasyon düzenleyen ekipler, Lidya, İyonya, Roma, Bizans ve çeşitli İslam devletlerine ait 84 bronz ok ucu, üzerinde farklı figürler bulunan 526 bronz ve gümüş sikke, 3 elektron sikke (altın ve gümüş alaşımı), 9 gümüş ve bronz yüzük, bir bronz bileklik, aslan tasvirli bir bronz takı parçası, yılanbaşı tasviri olan bir bronz takı parçası, bir bronz kemer tokası, bir bronz anahtar, haç şeklinde bir küçük gümüş kolye ucu, farklı ebatlarda ve şekillerde, bazı parçaları eksik ve kırık olan 44 metal obje ele geçirdi.

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DHA Ele geçirilen paralardan biri.

Ellerindeki tarihi eserleri yaklaşık 2 milyon TL'ye satma hazırlığındayken yakalandıkları belirlenen A.Y. ve A.Y. gözaltına alındı. İki şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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