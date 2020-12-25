Gündem Manisada otobüsün altında kalan gençten üzen haber geldi
MANİSA

Manisa haberleri: Otobüsün altında kalan genç hayatını kaybetti

Manisa'da otobüsün altında kalan gençten üzen haber geldi

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde halk otobüsünün çarptığı 18 yaşındaki genç ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Akkuş’un hayatını kaybettiği öğrenildi. Halk otobüsü şoförü Veysi K. ise karakola götürüldü.

Haber Merkezi İHA
Kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza Manisa’nın Yunusemre ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir Caddesi ile Kumludere Caddesi kesişiminde Görkem Akkuş (18), karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada Veysi K. idaresindeki 45 D 0095 plakalı özel halk otobüsünün altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Akkuş Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırdı.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Akkuş’un hayatını kaybettiği öğrenildi. Halk otobüsü şoförü Veysi K. ise karakola götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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