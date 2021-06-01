Manisa'da sel felaketinin yaşandığı mahallede sağanak korkuttu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Manisa'da, sağanak Saruhanlı ilçesinde yaşamı olumsuz etkiledi. Kırsal Büyükbelen Mahallesi'nde dün 17.00 sıralarında başlayan ve 1 saat boyunca etkili olan sağanak sele neden oldu. Yolların çöktüğü, kilit parke taşlarının yerinden kalktığı mahallede 6 evi su bastı, 1 otomobil sel sularında sürüklendi. Bölgeye jandarma, MASKİ, itfaiye ve Saruhanlı Belediyesi'ne ait ekipler sevk edildi. Evlere giren yağmur suları tahliye edildi.

DHA

Bugün evlerin tahliyesinin sürdüğü bölgede öğle saatlerinde tekrar bastıran sağanak, bölge halkını tedirgin etti. Mahallenin üst kısmındaki ormanlık alanda biriken sular, dün olduğu gibi bugün de içerilere aktı. Evlerin tahliyesini sürdüren belediye ekipleri, hemen müdahale etti. Ekipler, evlere su girmemesi için mahallenin yolunu kazdı, kumlar ile evlerin önüne set yaptı.

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DHA

Öte yandan bölgede hasar tespit çalışmaları sürüyor. Son bir yılda üç kez sel felaketinin yaşandığı mahallede vatandaşlar, sorunun çözüme kavuşması için yardım bekliyor.

Evi su basan mahalle halkından Mustafa Karakoç, "Her yağmur yağdığında aynı şekilde mahallemiz hasar görüyor. Dün daha büyüktü. Bu mahallenin yaşadığı bu sorunun çözüme kavuşmasını bekliyoruz" dedi.

DHA

Bir diğer mahalleli Necati Özer, "Yolumuz beton yapılmadıkça bu sorun çözülmez. Mahallemizin yukarısında yeni bir orman yolu açtılar. Suyu tek bir noktaya topladılar. Oradan taşan yağmur suları mahallemize giriyor. Buna bir çare bulmaları lazım. Sel sularının altında kalmaktan korkuyorum" diye konuştu.