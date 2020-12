Manisa haberleri: Yaşlı kadın yangında feci şekilde can verdi Yatalak hastaydı: Yangından kaçamayınca feci şekilde can verdi Manisa’nın Turgutlu ilçesine bağlı Derbent Mahallesinde meydana gelen ev yangınında yatalak hasta olduğu öğrenilen yaşlı kadın alevlerden kaçamadı ve feci şekilde can verdi.

Haber Merkezi 24 Aralık 2020, 10:52 Son Güncelleme: 24 Aralık 2020, 10:56 İHA