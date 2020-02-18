Manisa'da 5.2 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 19.09'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#Deprem
Büyüklük : 5.2 (Mw)
Yer : Kirkagaç (Manisa)
Tarih-Saat : 18.02.2020, 19:09:22 TSİ
Enlem : 39.0846 N
Boylam : 27.8386 E
Derinlik : 6.98 km
Detay : https://t.co/Kuy62x9bEC@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#Deprem
- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kırkağaç ilçesinde saat 19.09'da 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.