Gündem Manisada baraj havuzuna düşüp kaybolan çocuktan acı haber geldi Cesedi bulundu
MANİSA

Manisa'da baraj havuzuna düşüp kaybolan çocuktan acı haber geldi: Cesedi bulundu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde baraj gölünün tahliye havuzuna düşen ve yaklaşık 8 saattir aranan Mehmet Çömlekçi'den acı haber geldi. 16 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu.

Haber Merkezi AA
Manisada baraj havuzuna düşüp kaybolan çocuktan acı haber geldi: Cesedi bulundu
Manisa'da baraj tahliye havuzuna düşen çocuğun cesedine ulaşıldı.

Afşar Barajı tahliye havuzuna düşerek kaybolan Mehmet Çömlekçi'yi arama çalışmalarına İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Liman Şubesinde görevli "kurbağa adamlar" da katıldı.

Baraj tahliye havuzuna dalan "kurbağa adamlar" 16 yaşındaki Çömlekçi'nin cesedini buldu.

Ekiplerce, baraj havuzundan çıkarılan Çömlekçi'nin cenazesi, otopsi işlemleri için adli tıp morguna gönderildi.

Manisa'da baraj tahliye havuzuna düşen çocuğun cesedine ulaşıldı
Manisa'da baraj tahliye havuzuna düşen çocuğun cesedine ulaşıldı

Kurtarma çalışmalarını takip eden çocukların aileleri, acı haber üzerine büyük üzüntü yaşadı.

Olay

6 arkadaşıyla Afşar Barajı'na gezmeye giden Mehmet Çömlekçi ile Hüseyin Yılmaz (14), baraj kapaklarının bulunduğu yerden tahliye havuzuna doğru olan eğimli duvarda oturmak için aşağıya inmiş, dengesini kaybeden Çömlekçi buradan suya düşmüştü. Onu kurtarmaya çalışan Hüseyin Yılmaz ise baraj betonunda bitmiş otlara tutunarak havuza düşmekten kurtulmuş, daha sonra bulunduğu yerden AFAD ve itfaiye ekiplerince çıkarılmıştı. Kaybolan Mehmet Çömlekçi için yaklaşık 8 saat önce jandarma, itfaiye, AFAD ve UMKE ekiplerince arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

Manisa'da baraj tahliye havuzuna düşen çocuğun cesedine ulaşıldı
Manisa'da baraj tahliye havuzuna düşen çocuğun cesedine ulaşıldı

15 yaşındaki çocuğu kaçırmak evini basıp ailesine taş ve sopalarla saldırdılar
GÜNDEM
15 yaşındaki çocuğu kaçırmak evini basıp ailesine taş ve sopalarla saldırdılar

Polisi 90 kilometre peşine taktı ortalığı savaş alanına çevirdi: İki yaralı var
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Olay, saat 02.30 sıralarında Yalova-İzmit Karayolu'nda yaşandı. Koronavirüs önlemleri kapsamında yurt genelinde uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son saatlerinde denetimlerini sürdüren Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok bölgesinde kontrol noktası oluşturdu. Çiftlikköy İlçesi Taşköprü beldesi mevkiinde denetimlerini sürdüren polis, şüphe üzerine 34 ZJ 6881 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak 'dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobili polis ekiplerinin üzerine sürerek kaçmaya başladı. Kaçan şüphelinin peşine düşen ekipler, bölgeye takviye istedi.
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Sürücünün kaçmayı sürdürmesi üzerine polis, Yalova-İzmit Karayolu üzerinde barikatlar kurarak şüpheliyi durdurmak istedi. Polis barikatını aşan sürücü, bu sefer de kent merkezine girerek Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde ara sokaklarda izini kaybettirmeye çalıştı.
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Polisin bölgeyi ablukaya aldığını ve yakalanacağını anlayan şüpheli tekrar Yalova-İzmit Karayolu'na çıkarak İzmit istikametine kaçışını sürdürdü. Polis ekiplerinin tüm uyarılarına rağmen kaçmaya devam eden şüpheli, yaklaşık 90 kilometre süren kovalamaca sonucu Taşköprü beldesi mevkiinde barikat kuran polis aracına çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, barikat nedeniyle trafikte bekleyen Süleyman Çeken idaresindeki 34 PCV 39 plakalı otomobile çarparak durabildi.
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Kazada kullanılmaz hale gelen otomobilde sıkışan sürücü Özgür Keskin, polis ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi polis ekiplerince olay yerinde yapılan şüpheli, ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan Keskin, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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Kazayı gören kişilerden Süleyman Çeken, Polis havaya ateş etti. Polisi ezebilirdi, ona çarpmamak için direksiyonu kırdı, polis aracına çarptı, sonra da bana. Ucuz kurtardık diye konuştu.
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Öte yandan, kurtarma çalışmalarını izleyen Burak Özdemir'in kullandığı 77 AK 001 plakalı VIP araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak refüjdeki ağaçlara çarptı. Kazada hafif yaralanan Özdemir, ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özdemir'in, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar'ın şoförü olduğu ve aracın da Ak Parti İl Başkanlığı'na ait olduğu öğrenildi.
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Polisi 90 kilometre peşine taktı ortalığı savaş alanına çevirdi: İki yaralı var
Yalova-İzmit Karayolu'nda sokağa çıkma kısıtlamasında polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü Özgür Keskin yaklaşık 90 kilometre süren kovalamacada, önce polis aracıyla kurulan barikata ardından trafikteki otomobile çarptı. Kazada otomobil içerisinde sıkışan şüpheliye polis ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Kaza yerindeki çalışmalar sırasında, yolda ilerleyen bir VİP araç ise kontrolden çıkarak refüjdeki ağaçlara çarptı.


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