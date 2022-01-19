Manisa'da cips paketi içinde uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma kapsamında Alaybey Mahallesi'ndeki parkta bir şüpheli durduruldu.
Afganistan uyruklu A.A.N'nin (31) yapılan üst aramasında cips paketi içine gizlenmiş 64,52 gram metamfetamin ve 67,33 gram esrar ele geçirildi.
Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, il genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Fatih merkezli gerçekleştirilen operasyonda adresler narkotik köpeği Bozo’nun da yardımıyla didik didik arandı.
Narkotik ekiplerinin yanı sıra operasyona özel harekat polisleri ve havadan polis helikopteri destek verdi.
Öte yandan baskın yapılan adreslerden biri de Fatih Ayvansaray Mahallesi Şehit Mümtaz Sokak’ta bulunan iki katlı bir ev oldu.
Yapılan operasyonda çok sayıda kişi göz altına alındı.<br>Operasyonla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
İstanbul’da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik helikopter destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından saat 06.00’da il genelinde önceden belirlenen uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon başlattı.
Baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Operasyona, özel harekât polisi, narkotik şube ekipleri, narkotik köpeği ve ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri destek verdi.
Yapılan operasyonda adresler narkotik ekipleri ve narkotik köpekleri ile didik didik arandı.
Operasyon kapsamında ekiplerin adreslerdeki çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
İstanbul’da narkotik operasyonu Çok sayıda gözaltı var
İstanbul’da narkotik operasyonu Çok sayıda gözaltı var
İstanbul'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda adrese baskın düzenlendi
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şafak vakti il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çok sayıda adrese baskın yaptı. Özel Harekat ekiplerinin öncülüğünde girilen adreslerde uzun süre arama yapıldı. Operasyonda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.