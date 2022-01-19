Gündem Manisada cips paketi içinde uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı
MANİSA

Manisa'da cips paketi içinde uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, cips paketi içinde uyuşturucuyla yakalanan yabancı uyruklu şüpheli cezaevine gönderildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Manisada cips paketi içinde uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı
Arşiv

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma kapsamında Alaybey Mahallesi'ndeki parkta bir şüpheli durduruldu.

Afganistan uyruklu A.A.N'nin (31) yapılan üst aramasında cips paketi içine gizlenmiş 64,52 gram metamfetamin ve 67,33 gram esrar ele geçirildi.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İstanbul’da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
FOTOĞRAF 10
Title
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, il genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Title
Fatih merkezli gerçekleştirilen operasyonda adresler narkotik köpeği Bozo’nun da yardımıyla didik didik arandı.
Title
Narkotik ekiplerinin yanı sıra operasyona özel harekat polisleri ve havadan polis helikopteri destek verdi.
Title
Öte yandan baskın yapılan adreslerden biri de Fatih Ayvansaray Mahallesi Şehit Mümtaz Sokak’ta bulunan iki katlı bir ev oldu.
Title
Yapılan operasyonda çok sayıda kişi göz altına alındı.<br>Operasyonla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
Title
Title
Title
Title
Title
İstanbul’da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik helikopter destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda adrese baskın düzenlendi
FOTOĞRAF 11
Title
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından saat 06.00’da il genelinde önceden belirlenen uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon başlattı.
Title
Baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Title
Operasyona, özel harekât polisi, narkotik şube ekipleri, narkotik köpeği ve ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri destek verdi.
Title
Yapılan operasyonda adresler narkotik ekipleri ve narkotik köpekleri ile didik didik arandı.
Title
Operasyon kapsamında ekiplerin adreslerdeki çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Title
İstanbul’da narkotik operasyonu Çok sayıda gözaltı var
Title
İstanbul’da narkotik operasyonu Çok sayıda gözaltı var
Title
Title
Title
Title
İstanbul'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda adrese baskın düzenlendi
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şafak vakti il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çok sayıda adrese baskın yaptı. Özel Harekat ekiplerinin öncülüğünde girilen adreslerde uzun süre arama yapıldı. Operasyonda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.
3 puan Fenerbahçenin

3 puan Fenerbahçe'nin

​Fenerbahçe geriye düştüğü maçta 2-1 kazandı.
Okan Kocuk maça damga vurdu

Okan Kocuk maça damga vurdu

​Üst üste kurtardığı iki penaltıyla kahramanlaştı.
CHPli Belediye Başkanının danışmanı rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından ulusa seslendi.

12 noktada ulaşım durdu

12 noktada ulaşım durdu

Karayolları karla mücadele edilen yollardaki son durumu paylaştı.

​Türkiye'nin 19 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de konuşuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.