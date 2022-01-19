Manisa'da cips paketi içinde uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı

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Kabaktepe'den 'engelleniyoruz' algısı yapan İmamoğlu'na rakamlarla cevap: İstanbul sizin adaylık yarışınıza heba olamaz

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 'engelleniyoruz' diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yüklendi. CHP içerisinde bir 'adaylık mücadelesi' olduğunu vurgulayan Kabaktepe, "Kendi içlerinde verdikleri adaylık mücadelesi için spekülasyonlarla gündeme gelmeye çalıştıklarını görüyoruz fakat anlayışla karşılamıyoruz. İstanbul, sizin yarışınıza heba olamaz!" dedi. Kabaktepe, paylaşımının devamında, "İBB'nin çalışmasına asıl engel olan neymiş" diyerek rakamlarla İmamoğlu'na cevap verdi.