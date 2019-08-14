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Manisa'da uçuruma düşen genç öldü

Manisa'da feci ölüm: 300 metre yüksekten düştü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaklaşık 300 metrelik uçurumdan düşen genç hayatını kaybetti. Arkadaşlarını kurtarmak için uçuruma inmeye çalışan iki kişi de mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hem 2 kişiyi kurtardı hem de genç adamın cansız bedenine ulaştı.

Haber Merkezi AA
İtfaiye ekipleri genç adamın cansız bedenini uçurumdan yukarı çıkardı.
İtfaiye ekipleri genç adamın cansız bedenini uçurumdan yukarı çıkardı.

Hilmi Köse (24) ve arkadaşları G.G. (24) ile Y.S. (28), Osmaniye Mahallesi Gürlek mevkisinde bulunan seyir tepesine gitti.

Tepeden çevreyi izleyen Köse, iddiaya göre bir anda dengesini kaybederek uçuruma yuvarlandı.

Bunun üzerine G.G. ve Y.S. Köse'yi kurtarmak için uçuruma inmeye çalıştı. Belli bir noktada mahsur kalan ve yukarıya da çıkamayan G.G. ve Y.S. telefonla itfaiye ekiplerine haber verdi.

AA
Kurtarma çalışmalarını izleyen vatandaşlar.

Olay yerine gelen ekipler G.G. ve Y.S'yi kurtardı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Arama Kurtarma Derneği ve Ulusal Medikal Kurtarma ekiplerinin de destekleriyle yapılan aramalarda yaklaşık 5 saat sonra Köse'nin cansız bedenine ulaşıldı.

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