Manisa'da FETÖ/PDY operasyonu: 13 zanlı gözaltına alındı

Ekonomi

Alman şirketlerinin yaklaşık yüzde 40'ı 2023'te üretimde düşüş bekliyor

Alman Ekonomi Enstitüsü (IW), her 10 Alman şirketinden yaklaşık 4’ün 2023'te işlerinin küçülmesini beklediğini aktardı. Şirketlerin bu düşüncelerine sebep olan durumların ise yüksek enerji maliyetleri, tedarik zinciri sorunları ve Ukrayna'da devam eden savaş olduğu bildirildi.