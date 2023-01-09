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MANİSA

Manisa'da FETÖ/PDY operasyonu: 13 zanlı gözaltına alındı

Manisa FETÖ/PDY’nin güncel yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskında 13 kişi gözaltına alındı

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Haber Merkezi DHA
Manisada FETÖ/PDY operasyonu: 13 zanlı gözaltına alındı
Manisa

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY’nin güncel yapılanmasına yönelik çalışmalarda, 14 şüphelinin yakalanması için bugün, sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, şüphelilerden 13’ü yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, araba ve iş yerlerindeki aramalarda, örgüte ait olduğu değerlendirilen 35 bin 500 dolar, 32 bin TL, 60 adet ata lira altının yanı sıra çok sayıda telefon, tablet, flash bellek ele geçirildi.

Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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