Manisa'da işçi servisi park halindeki tıra çarptı: 1 ölü 15 yaralı

Terörist cenazesinde halay çekip korona salgınına davetiye çıkardılar

Terör örgütü DHKP-C üyeliğinden 2016'da tutuklanan Helin Bölek, açlık orucuna başlaması sonucu Kasım 2019'da tahliye edildi. Evinde eylemini sürdüren Bölek, bu sabah öldü. Bölek için toplanan terör örgütü yandaşları önce kol kola girip yürüyüş yaptı, ardından da tabutun başında halay çekti. Terör yandaşı grup, koronavirüs salgınına davetiye çıkardı.