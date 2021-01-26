Gündem Manisada korku dolu anlar Selde mahsur kalan minibüs içerisindeki 9 kişi merdivenle kurtarıldı
MANİSA

Manisa'da korku dolu anlar: Selde mahsur kalan minibüs içerisindeki 9 kişi merdivenle kurtarıldı

Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Beyoba Mahallesi’nde tarım işçilerini taşıyan minibüs dere içerisinden geçerken çamura battı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri minibüs içerisinde mahsur kalan 9 işçiyi merdiven yardımıyla minibüsten çıkardı.

Haber Merkezi İHA
Manisa'da çaya giren minibüste mahsur kalan işçileri itfaiye merdivenle kurtardı.
Manisa'da çaya giren minibüste mahsur kalan işçileri itfaiye merdivenle kurtardı.

Olay Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Beyoba Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre tarım işçilerini taşıyan Mustafa Durmuş, 45 J 4163 plakalı Ford marka araç ile dere yatağından geçmek isterken yağışın da etkisiyle çamura saplandı. Sağanak nedeniyle suların yükselmesi sonrası araç içerisinde bulunan 9 kişi mahsur kaldı.

DHA
Manisa'nın Akhisar ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün çayın içinde kalması sonucu mahsur kalanlar itfaiye tarafından kurtarıldı.

  • Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Durumu değerlendiren ekipler araç içerisinde mahsur kalan 9 kişinin güvenli bir şekilde çıkarılması için merdiven kurdu.

İşçiler ekiplerin yardımıyla teker teker araç içerisinden çıkarıldı. Çamurda kalan araç daha sonra çekici yardımıyla saplandığı yerden çıkarıldı. Şoför ve işçiler daha sonra sağlıklı bir şekilde evlerine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sele kapılan kadın park halindeki TIR sayesinde hayatta kaldı
GÜNDEM
Sele kapılan kadın park halindeki TIR sayesinde hayatta kaldı

Yaşlı çift sel sularına kapıldı: 30 yıllık hayat arkadaşını tüm mücadelesine rağmen kurtaramadı
FOTOĞRAF 7
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Edinilen bilgiye göre, Havran ilçesine bağlı Tarlabaşı Mahallesi’nde bağ evine giderken geçtikleri el yapımı tahta köprünün şiddetli yağmur nedeniyle çökmesi üzerine Faruk Gezer (65) ve eşi Nuray Gezer (58) dereye düştü.
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Faruk Gezer kurtulmayı başarırken, kurtarmaya çalıştığı eşi ise akıntıya kapılarak suda gözden kayboldu.
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Kıyıya çıkınca vatandaşlardan yardım isteyen talihsiz adam, eşinin suda sürüklendiğini söyledi. Bunun üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Havran ve Edremit İtfaiye Grup Amirliği arama kurtarma ekipleri çağrıldı.
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Yaklaşık 4 kilometre sürüklendiği derede boğularak can veren Nuray Gezer’in cesedi, 2 saat sonra dere kıyısında çalılara takılmış vaziyette bulundu. 112 sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
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Yarım saatlik çalışmanın ardından itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından yukarıya taşınan Nuray Gezer’in cesedi, otopsi için Bursa’daki Ali Tıp Kurumu’na gönderildi. Faruk Gezer’in ifadesine başvuran jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.
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30 yıllık evli Gezer çiftinin 2’si kız, 1’i erkek 3 çocuk sahibi olduğu öğrenildi.
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Yaşlı adam 30 yıllık hayat arkadaşını tüm mücadelesine rağmen kurtaramadı
Yaşlı çift sel sularına kapıldı: 30 yıllık hayat arkadaşını tüm mücadelesine rağmen kurtaramadı
Balıkesir'in Havran ilçesinde çöken köprüden düşerek sel sularına kapılan yaşlı adam kurtulurken, kurtarmak için büyük mücadele verdiği 30 yıllık eşi boğularak hayatını kaybetti.


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