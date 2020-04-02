Manisa'da koronavirüs yasaklarını çiğneyen piknikçilere ceza yağdı: 21 kişiye toplam 66 bin lira ceza kesildi

Manisa İl Emniyet ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, Manisa Kalesi civarı, Spil Dağı Milli Park yolunda ve Ağlayan Kaya mevkisinde denetim yaptı.
Denetimlerde piknik yaptığı tespit edilen 21 kişiye, kişi başı 3 bin 150 lira ceza yazıldı.
Öte yandan, Gölmarmara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları yol denetimlerinde, fazla yolcu taşıdığı tespit edilen araç ve içerisinde bulunan yolcular uyarıldı.
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Entübasyon, solunumun veya solunum yolunun güvenliğinin bozulması ya da bozulma riskinin oluşması durumunda hava yolunun korunması, devamlı havalandırma sağlanması, gerekirse ilaç verilmesi amacıyla, suni solunuma geçmek için laringoskopi veya özel aparatlar yardımıyla solunum yoluna ağız ya da burun yoluyla özel bir tüp yerleştirilmesi işlemidir.
Kendi kendine yeterli soluk alamama durumu olarak da tanımlanabilen solnum yetmezlikli hastaları solunum cihazına bağlayabilmek için ağızdan nefes borusuna ulaşan bir boru takmak gerekir. Bu boru takma işlemine entübasyon denir.
Hasta normal solunumunu devam ettiremediği için suni solunum oluşturmak adına uygulanan entübe işlemi sonrası vakaya entübe hasta adı veriliyor. Entübe hastalar kendilerine bağlanan suni solunum ile birlikte nefes alıp verme işlemlerini gerçekleştiriyorlar.
Ayrıca pek çok ameliyatta, ameliyatı yapabilmek için hastayı uyutmak ve kaslarını gevşetici ilaçlar vermek gerekir. Bu ilaçlar hastanın kendi kendine nefes almasına engel olduğundan ameliyat süresince hastanın solunum cihazına bağlanması ve bunun için de entübe edilmesi gerekir.
Hastanın solunum yetmezliğine yol açan durumu ortadan kalkar veya hafifler, hasta kendi başına yeterli nefesi alır hale gelirse entübasyon işlemi sonlandırılabilir. Bu işleme de tıpta ekstübasyon adı verilir. Entübasyon süresi bazen çok uzayabilir.
Entübe nedir: Türkiye'de koronavirüs entübe hasta sayısı kaça yükseldi
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile birlikte gündeme gelen 'Entübe' kelimesi ülkelerin hasa vaka sayılarını açıklarken yetkilelerin kullanımı ile gündemimize girdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıklarken kullandığı 'Entübe' kelimesi
kendi kendine yeterli soluk alamama durumu olan hastalara uygulanan tıbbı bir müdahale. Türkiye'de 1 Nisan itibari ile koronavirüs entübe hasta sayısı 692 kişi olarak açıklandı.