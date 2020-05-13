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Gündem Manisada kumar oynayanlara 25 bin TLlik sosyal mesafe cezası
MANİSA

Manisa’da kumar oynayanlara 25 bin TL’lik sosyal mesafe cezası

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde kumar evine düzenlenen baskında sosyal mesafe kurallarını ihlalden 6 kişiye toplamda 25 bin TL para cezası kesildi. Aralarından 5 kişiye ise kumar oynamak suçundan 6 bin 125 lira ceza kesildi.

Haber Merkezi İHA
Hem sosyal mesafeden hem kumardan ceza yediler.
Hem sosyal mesafeden hem kumardan ceza yediler.

  • Manisa’nın Yunusemre ilçesinde saat 17.00 sıralarında bir evde kumar oynatıldığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti.

Baskında 6 kişinin bulunduğu ev içerisinde 1 adet oyun masası, iskambil kağıtları ve yaz bozların olduğu tespit edildi.

Evde kumar oynarken basıldılar
GÜNDEM
Evde kumar oynarken basıldılar

Kumardan ayrı ceza mesafeden ayrı

  • Ev sahibi T.S. isimli şahsa kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem yapılırken, diğer 5 şahsa ise kumar oynamak suçundan 6 bin 125 TL para cezası uygulandı.


Öte yandan 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereği evde bulunan 6 şahsın her birine sosyal mesafe kurallarını ihlalden 3 bin 150’şer TL olmak üzere toplam 25 bin TL para cezası kesildi.

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