Manisa'da maske takıp çelik kasaları boşaltan şüpheliler kamerada: Yedi kişi tutuklandı

18:137/03/2026, Cumartesi
G: 7/03/2026, Cumartesi
DHA
Şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde üzüm işletmesindeki çelik kasaları keserek para, altın ve döviz çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 7’si tutuklandı. Şüphelilerin ayrıca 4 farklı ilde 5 kasa hırsızlığı daha yaptıkları tespit edildi.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde yüzlerini maskelerle gizleyerek girdikleri üzüm işletmesinde çelik kasaları demir kesme makinesiyle açıp para, altın ve döviz çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansırken, şüphelilerin 4 farklı ilde toplam 5 kasa hırsızlığı daha yaptıkları anlaşıldı.

Olay, 7 Şubat'ta Saruhanlı ilçesi İstasyon Mahallesi'nde bulunan bir üzüm işletmesinde meydana geldi. İddiaya göre; yüzleri maskeli 5 kişi, gece saatlerinde tel örgüyü keserek fabrikaya girdi. Yangın merdiveninden çatıya çıkan şüpheliler, buradan idari binaya ulaştı. Burada bulunan 2 adet çelik kasayı demir kesme makinesiyle açan şüpheliler, içindeki para, altın ve dövizi alarak kaçtı. Hırsızlık anları, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Şüphelilerin İstanbul'dan Manisa'ya geldikleri ve hırsızlığın ardından tekrar İstanbul'a döndükleri belirlendi. Polis ekipleri İstanbul ve Yalova'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda E.T. (43), K.T. (42), V.T. (33), A.T. (41), Z.Y. (53), U.K. (22), F.K. (34) ve M.Y.K.'yi (35) yakaladı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 3 ruhsatsız tabanca ile 1 el telsizi ele geçirildi.

7 TUTUKLAMA

Şüphelilerin sorgusunda Manisa'nın Akhisar ilçesi ile Balıkesir'in Bandırma, Bursa'nın Orhangazi ve Bilecik'in Söğüt ilçelerinde de benzer kasa hırsızlıklarına karıştıkları tespit edildi. Böylece 5 hırsızlık olayı daha aydınlatıldı. Manisa'ya getirilen 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.


#Manisa
#Saruhanlı
#operasyon
