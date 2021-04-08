Manisa'da şaşkına çeviren olay: Tarlasını sürerken lahit mezar buldu

Mezar alanı hiçbir yerden hasar almamış ve gömüldüğü gibi kalmış. İçindeki malzemeler de hiçbir sarsıntıdan etkilenmemiş. Bu mezar Bodrum'da ve arkeoloji dünyasında bir heyecan uyandırdı. Lahit mezar alanında çalışmalar ivedilikle başladı. Lahitin içinden ilk etapta pelike, altın yüzük, altın kolye parçaları, sikke ve amhoriskoslara ait kırık ağız parçaları bulundu. Bu parçaların mezar ritüeline ait olduğu ve eserlerin günümüzden 2 bin 400 yıl öncesine ait olduğunu söyleyebiliriz.