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Manisa'da Togg izdihamı: Çiçeklerle karşıladılar

Eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından Manisa’nın Sarıgöl ilçesine getirilen yerli ve milli otomobil Togg, sevinçle karşılandı. Anadolu Kırmızısı'nı gören vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çektirmek için sıraya girdi.

11:12 . 26/05/2023 Cuma
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Manisalılar yerli ve milli otomobil Togg'u sevinçle karşıladı.

Manisalılar yerli ve milli otomobil Togg'u sevinçle karşıladı.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg, vatandaşlardan ilgi görmeye devam ediyor. Bu defa Manisa'ya gelen Togg için, vatandaşlar coşkulu bir kalabalık oluşturdu. Togg ile Manisa'nın Sarıgöl ilçesine gelen eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, iş adamı Ali Uçak ve AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Nihat Demirci alkışlarla karşılandı. Togg'u konfeti ve çiçeklerle karşılayan vatandaşlar, Togg ile hatıra fotoğrafı çektirebilmek için birbirleriyle yarışırken, aracı en ince detayına kadar inceledi.

'Önce 6'lı şimdi 11'li masa oldular'

Yapılan hizmetlerin ortada olduğunu söyleyen eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Altılı masa seçimlerde altılı olarak başladı, şimdi 11 oldular. Bir Tayyip Erdoğan'ı yenemediler. Güçleri yetmez. Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında bu millet var." dedi.

#togg
#manisa
#Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
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