Manisa'da Togg izdihamı: Çiçeklerle karşıladılar

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg, vatandaşlardan ilgi görmeye devam ediyor. Bu defa Manisa'ya gelen Togg için, vatandaşlar coşkulu bir kalabalık oluşturdu. Togg ile Manisa'nın Sarıgöl ilçesine gelen eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, iş adamı Ali Uçak ve AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Nihat Demirci alkışlarla karşılandı. Togg'u konfeti ve çiçeklerle karşılayan vatandaşlar, Togg ile hatıra fotoğrafı çektirebilmek için birbirleriyle yarışırken, aracı en ince detayına kadar inceledi.