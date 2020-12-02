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Gündem Manisada trafik canavarı minik Ayşeyi canından etti Ehliyetsiz trafiğe çıktı, çarpıp kaçtı
MANİSA

Manisa'da trafik canavarı minik Ayşe'yi canından etti: Ehliyetsiz trafiğe çıktı, çarpıp kaçtı

Manisa’nın Salihli ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 3 yaşındaki çocuğa ehliyetsiz kapalı kasa kamyonet sürücüsü çarpıp kaçtı. Çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, korkunç kaza bir iş yerine ait kamera tarafından an be an kaydedildi.

Haber Merkezi İHA
Korkunç kaza güvenlik kameralarına yansıdı.
Korkunç kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Gaziler Mahallesi 535. Sokak’ta meydana gelen olayda, yolun karşısına geçmeye çalışan 3 yaşındaki Ayşe Kaymak’a sürücüsü tespit edilemeyen kamyonet çarpıp kaçtı. Sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk hayatını kaybetti.

Ehliyetsiz sürücü yaya geçidinde öğrencilere çarptı
OYNAT 00:32
Ehliyetsiz sürücü yaya geçidinde öğrencilere çarptı
Edirne'nin Keşan ilçesinde ehliyetsiz sürücü yaya geçidinde 2 öğrenciye çarptı. Sürücü F.A'ya ehliyetsiz araç kullanmaktan 4 bin 36 TL, yaya geçitlerinde geçiş hakkını yayalara vermemekten 488 TL olmak üzere toplam 4 bin 524 TL para cezası kesildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Saklandığı yerde yakalandı

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışma neticesinde çocuğa çarpan aracın 45 RG 301 plakalı ekmek dağıtım aracı, sürücüsünün ise Mustafa A. (39) olduğunu tespit etti. Ekipler, sürücüyü saklandığı yerden yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ehliyetine süresiz el konulan sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi: 6 yaralı
GÜNDEM
Ehliyetine süresiz el konulan sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi: 6 yaralı

  • Ehliyetsiz sürücünün 3 yaşındaki Ayşe Kaymak’a çarpıp kaçması, olay yeri yakınındaki bir işyerine ait güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi.

Babasının aracını izinsiz alan ehliyetsiz sürücü polis kovalamacası sonucu yakalandı
FOTOĞRAF 5
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Olay, saat 01.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Kızılırmak Caddesi’nde meydana geldi.
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Yol kontrolü yapan polis ekipleri Enes Ö. yönetimindeki 38 JF 492 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi.
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Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya çalıştı. Enes Ö., bir süre sonra aracı bırakıp yanındaki Barış G. (19) ile birlikte yaya olarak kaçmaya başladı. Polisin çalışması sonucu iki arkadaş kısa sürede yakalandı.
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Babasının hafif ticari aracını izinsiz alan Enes Ö.'nün, yapılan kimlik kontrolünde 17 yaşında olduğu belirlendi.
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İki arkadaş sorgulanmak üzerine emniyete götürüldü.
Babasının aracını izinsiz alan ehliyetsiz sürücü polis kovalamacası sonucu yakalandı
Kayseri'de babasının hafif ticari aracını izinsiz alan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Enes Ö., polisin kovalamacası sonucu yakalandı.
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