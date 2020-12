Manisa'da trafik canavarı minik Ayşe'yi canından etti: Ehliyetsiz trafiğe çıktı, çarpıp kaçtı Manisa’nın Salihli ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 3 yaşındaki çocuğa ehliyetsiz kapalı kasa kamyonet sürücüsü çarpıp kaçtı. Çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, korkunç kaza bir iş yerine ait kamera tarafından an be an kaydedildi.

Haber Merkezi 02 Aralık 2020, 13:30 Son Güncelleme: 02 Aralık 2020, 13:36 İHA