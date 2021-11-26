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MANİSA

Manisa'daki olayda korkunç iddia: Isıttığı yemek kaşığı ile yeğenini yaktı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yeğeninin el, yanak ve ayaklarını kızgın yemek kaşığı değdirerek yaktığı iddia edilen amca gözaltına alındı. Manisa Şehir Hastanesine götürülen Ö.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Haber Merkezi AA
Manisadaki olayda korkunç iddia: Isıttığı yemek kaşığı ile yeğenini yaktı
Foto/arşiv

Alınan bilgiye göre, Muradiye Mahallesi Ayser Kani İlkokulunun müdürü, öğrenci Ö.K'nin (10), el ve yüzündeki yanıkları fark ederek durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine okula 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KIZGI YEMEK KAŞIĞI İLE YAKTI

Ö.K'nin ifadesinde, eve geç gittiği için amcasının çakmakla ısıttığı yemek kaşığını değdirerek elleri, yanakları ve ayaklarını yaktığını söylediği belirtildi.

Manisa Şehir Hastanesine götürülen Ö.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ekipler, amca E.K'yi gözaltına aldı.

Sokak ortasında silahla beş yerinden vurdukları genci hastaneye bırakıp kaçtılar
FOTOĞRAF 8
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Olay, Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesi Adnan Mendres Bulvarı üzerinde meydana geldi.
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Alınan bilgiye göre, Ulaş Çelikten (22) ismi öğrenilemeyen bir kişiyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
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Kavga sırasında ismi öğrenilemeyen şüpheli Çelikten’e tabanca ile defalarca ateş açıp bir otomobile binerek olay yerinden kaçtı.
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Göğsünden, sırtından, bacağından ve kasığından aldığı kurşun yaraları nedeniyle Ulaş Çelikten yere yığıldı. Bu sırada Çelikten’i kimliği belirlenemeyen bir kişi aracıyla Adana Şehir Hastanesi’ne götürdü. Çelikten’i hastaneye getiren kişi ardından otomobiline binerek hızla olay yerinden kaçtı. Polis Çelikten’i hastaneye getiren ve kaçan şüpheliyi arama çalışmaları başlattı.
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Ağır yaralı halde hastanede tedavi altına alınan Uğur Çelikten yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Uğur’un cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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Uğur’un vurulduğu bölgeye gelen polis ekipleri etrafta delil çalışması yaparken kamera kayıtlarını izledi. Yapılan çalışmada tabancadan çıkan boş kovanlar olay yerinde bulunmadı. Olayı gerçekleştiren şüphelinin kaçarken boş kovanları toplayıp gittiği değerlendiriliyor.
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Olayı gerçekleştiren şüphelilerin kimliği tespit etme çalışmaları devam ediyor.
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Sokak ortasında 5 yerinden vurulan genç kaldırıldığı hastanede öldü
Sokak ortasında silahla beş yerinden vurdukları genci hastaneye bırakıp kaçtılar
Adana'da 22 yaşındaki genç sokak ortasında tartıştığı kişi tarafından tabancayla vücudunun çeşitli yerlerinden vuruldu. Araçla hastaneye götürülen genç yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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