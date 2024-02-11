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Mankenin üzerindeki montu kaşla göz arasında çaldı: Mağaza sahibi görüntüleri izleyince şoke oldu

İstanbul Eyüpsultan'da bir hırsız, mağazanın önünde duran mankenin üzerindeki montu kaşla göz arasında çaldı.

09:36 - 11/02/2024 Pazar
IHA
Montu çalan hırsızın rahat tavırları dikkat çekti.
Montu çalan hırsızın rahat tavırları dikkat çekti.

İstanbul'daki olay, dün akşam saatlerinde Eyüpsultan Merkez Mahallesi'nde bulunan bir mağazada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir hırsız, mağazanın önünde duran mankenin üzerindeki montu çaldı. Montu çalan hırsızın rahat tavırları dikkat çekti.

Mağaza sahibi montun çalındığına inanamadı

Mağaza sahibi Erdem Köşker, dükkanı kapatacağı esnada montu almak için mankenin yanına geldi. Montun olmadığını fark eden Köşker, güvenlik kameralarını izleyince şok geçirdi. Köşker, durumu polis ekiplerine ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin hırsızı yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

"Kaş ile göz arasında alıp gitti"

Mankenin üzerindeki montun çalınmasını anlatan mağaza sahibi Erdem Köşker, “Dükkanı kapatıyordum, kapatmak için aşağı indiğimde mankenin üzerinde montun olmadığını fark ettim. Arkadaşlarımın şaka yaptığını düşünüyordum ama şaka değildi. Güvenlik kamerası görüntülerini izlediğimizde şahsın, manken üzerinden kıyafetleri çıkardığını gördüm. Ben devamlı kendim mankene giyip, çıkarttığım halde o kadar rahat olamıyorum. Kaş ile göz arasında alıp gitti” dedi.

"Hırsızlıktan baya sabıkası varmış"

Hırsızın sabıkasının kabarık olduğunu söyleyen Köşker, “Ondan sonra emniyete gittik. Şahsı, görüntülerden tespit ettiler. Hırsızlıktan baya sabıkası varmış. İhtiyacı olan biri alsaydı zorumuza gitmeyecekti. Ama bu adam bunu hastalık haline getirmiş. Zorumuza gidende bu oldu. Yoldan geçen vatandaşlara da hak vermek gerekiyor, korkmuş olabilirler. Oradaki bir esnafa söyleselerdi hemen müdahale edebilirdik. Hayırlısı artık bir şeyde diyemeyeceğiz” şeklinde konuştu.

#İstanbul
#Eyüpsultan
#Erdem Köşker
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