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MARDİN

Mardin Artuklu Üniversitesi tıp fakültesi hizmet binasının yapılacağı alanda ilk kazma vuruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 1 Mayıs 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak kuruluş kararı verilen Mardin Artuklu Üniversitesi bünyesindeki tıp fakültesi için kazı çalışmalarının startı verildi.

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Haber Merkezi İHA
Mardin Artuklu Üniversitesi tıp fakültesi hizmet binasının yapılacağı alanda ilk kazma vuruldu
Mardin'de tıp fakültesi için çalışmalar başladı.

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ve ilgili yetkililer tarafından yapılan alan incelemelerinin ardından hayırsever Nezir Sürücü’nün de katılımıyla kazı makineleri alana girerek ilk kazı çalışmasını başlattı.

Rektör Özcoşar, temel tıp bilimleri binası temeli için başlayan ilk kazıyla Mardin’in heyecanla beklediği tıp fakültesinde yeni bir döneme girildiğini belirtti.

Tıp fakültesinin Mardin Artuklu Üniversitesi kampüsüne çok yakışacağını ifade eden Özcoşar, tıp fakültesinin sağlık alanında şehre ve bölgeye önemli katkılar sağlayacağının altını çizerek 22 bin metrekare toplam inşaat alanı, 3600 metrekare oturum alanı ve 58 bin metrekare peyzaj alanıyla devasa bir kompleks olacak olan tıp fakültesinin sevincini yaşadıklarını kaydetti.
Rektör Prof. Dr. Özcoşar, tıp fakültesinin yapımını üstlenen hayırsever iş adamı Nezir Sürücü’ye Artuklu Üniversitesi ve Mardin adına çok teşekkür ettiği belirtildi.

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