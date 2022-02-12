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Mardin Büyükşehir Belediyesi EMITT 2022 Fuarı'nda ödül aldı

Bu yıl 25.' si düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) Mardin Büyükşehir Belediyesi, destinasyonlar dalında "Bölgenin Havasını En İyi Yansıtan Stant" ödülünü aldı.

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Mardin Büyükşehir Belediyesi EMITT 2022 Fuarında ödül aldı
Mardin BB EMITT 2022 fuarında ödül aldı.

Mezopotamya’nın büyülü şehri Mardin, tarihi güzellikleri, kültürel mirasları ve eşsiz lezzetlerini dünyaya tanıtmak için 9-12 Şubat tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen 25. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda Salon-3/B-500 numaralı alanda yerini aldı. Fuara Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sayın Murat Süzen, Mardin Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeler, İl Kültür Turizm, Olgunlaşma Enstitüsü, Mardin Artuklu Üniversitesi, daire başkanları, birim müdürleri, turizm paydaşları ve iş insanları katılım sağladı.

Yöresel lezzetlerimiz olan Derik zeytininden ımlebbese, Dargeçit Boncuklu Tarla'dan Midyat taşına, ayrıca Mardin ezgilerine kadar birçok güzelliklerimizin yer aldığı standımız birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. "UNESCO Yaşayan İnsan Hazineleri" ödüllü Telkari Ustası Suphi Hindiyerli, Camaltı Sanatı Ustası Tacettin Usta, Bakır Ustası Abdulhamit Özcan gibi zanaatkarlarımızın da yer aldığı fuarda Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy başta olmak üzere Mardin stantı, yerli ve yabancı tüm ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Mardin Valisi Sayın Mahmut Demirtaş: “Taşın dile geldiği dillerin ve dinlerin yüzyıllardır bir arada yaşadığı şehrimizin ulusal ve uluslararası arenada tanıtımına katkı sağlayacak 25. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda Mardin standına gösterilen büyük ilgiden ziyadesiyle memnunuz. Mardin' in, turizmin gözbebeği olması hususunda gerekli çalışmaları yapmaya devam edeceğiz.”
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Mardin BB EMITT 2022 fuarında ödül aldı

Mardin BB EMITT 2022 fuarında ödül aldı

​Bölgenin havasını yansıtan en iyi stant ödülünü aldı.

​Gençlere büyük destek, ödemeler geçen hafta başladı.

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​Tedavi için Türkiye'ye getirildi, bir umut var.

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