​Mardin Büyükşehir Belediyesi, Emıtt 2022 fuarında yerini aldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, taşların ilmek ilmek işlenerek dile geldiği, dillerin ve dinlerin yüzyıllardan beridir bir arada yaşadığı kent Mardin'i, dünyanın en prestijli turizm furlarından Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarında tanıtmak için yerini aldı.

Kentin ulusal ve uluslararası arenada tanıtıma büyük katkı sağlayacak 25. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi, açıldı. Açılışa, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, daire başkanları, birim müdürleri ile yetkililer katıldı.

9-12 Şubat 2022 tarihleri arasında açık olacak turizm fuarında, kentin tarihi, turistik mekanları, tarım ve gastronomisinin tanıtımına büyük katkı sağlayacak. Mardin Büyükşehir Belediyesi, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Salon-3/B-500 numaralı alanda.

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İlk günde, Kultür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, başta olmak üzere bir çok ziyaretçi, açılan standa büyük ilgi gösterdi.

Etkinlik her yıl 45.000’e yakın sektör ve dünyanın dört bir yanındaki tatil yerlerinin ve seyahat şirketlerinin sunduğu yeni ve heyecan verici seyahat fırsatlarından faydalanmak isteyen binlerce turisti ağırlıyor.

Sizleri, Mezopotamya'nın en eski yerleşim yerlerinden biri olan vu muhteşem toprakları keşfetmeye davet ediyoruz.