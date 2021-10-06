Köpeklerle yapılan aramada bahçede toprağa gömülü bulundu

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmalar sonucu Dargeçit İlçesi Safa Mahallesi'nde bir kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve yüklü miktarda metamfetamin bulundurduğunu belirledi.
Ekipler, şafak vakti şüphelinin evine operasyon yaptı. Özel eğitimli köpeklerle yapılan aramada evin bahçesinde toprağa gömülü poşetler halinde 12 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
Olayla ilgili R.A., 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan gözaltına alındı. R.A.'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında ortak yürüttüğü istihbarat çalışmaları sonucunda, uyuşturucu satışı yaptığı belirtilen şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı.
Dün akşam saatlerinde harekete geçen ekipler, İnegöl ilçe merkezindeki 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 120 polisin katılımıyla yapılan operasyonda, adreslerin çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.
Baskınlar sırasında polis, adreslerin kapılarını koç başıyla kırdı. Drone ile havadan da destek verilen operasyonda, şüpheliler S.T., A.K., N.K., O.Ç., E.B. ve Ç.U., gözaltına alındı.
Şüphelilere ait ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda; 18 gram bonzai, 37 gram metamfetamin, 22 gram esrar, 115 sentetik Lyrica hap ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 5 bin 400 lira ele geçirildi.
Aramalarda ayrıca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatız tabanca, 1 ruhsatsız kuru sıkı tabanca, 34 tabanca mermisi, 6 av tüfeği fişeği ve 30 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Bursa’da 120 polisle uyuşturucu operasyonu saniye saniye kamerada
Bursa’da 120 polisle uyuşturucu operasyonu saniye saniye kamerada
Bursa’da 120 polisle uyuşturucu operasyonu saniye saniye kamerada
Bursa’da 120 polisle uyuşturucu operasyonu saniye saniye kamerada
Bursa’da 120 polisle uyuşturucu operasyonu saniye saniye kamerada
Bursa’da 120 polisle uyuşturucu operasyonu saniye saniye kamerada
Bursa’da 120 polisle uyuşturucu operasyonu saniye saniye kamerada
Bursa’da 120 polisle uyuşturucu operasyonu saniye saniye kamerada
Bursa’da 120 polisle uyuşturucu operasyonu saniye saniye kamerada
Bursa’da 120 polisle uyuşturucu operasyonu saniye saniye kamerada
Drone'lar havalandı uyuşturucu satıcıları tek tek gözaltına alındı
Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği Ekiplerince 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 120 polisin katıldığı operasyon saniyeye saniye görüntülendi.
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Ataşehir ilçesinde ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen kağıt toplayıcılarına yönelik 49 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyona Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Ataşehir Belediyesi ekipleri katıldı.
Operasyonda çok sayıda yabancı uyruklu kağıt toplayıcı gözaltına alındı.
İş makinalarının da kullanıldığı operasyonda kağıt toplanılan alanlar yıkılarak arama yapıldı.
Aramalar sonucunda çekçek arabaları ve diğer malzemelere belediye ekipleri tarafından el konuldu.
Gözaltına alınanlar üst aramaları ve kimlik tespitinin ardından otobüs ve minibüslere bindirilerek Tuzla Göçmen Toplama Merkezi'ne götürüldü.
İşlemleri tamamlanan mültecilerin sınır dışı edileceği öğrenildi. Yapılan aramalarda bir adet ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi.
Ataşehir'de ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen kağıt toplayıcılarına eş zamanlı operasyon
Ataşehir'de ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen kağıt toplayıcılarına eş zamanlı operasyon
Ataşehir'de ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen kağıt toplayıcılarına eş zamanlı operasyon
Ataşehir'de ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen kağıt toplayıcılarına eş zamanlı operasyon
Ataşehir'de ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen kağıt toplayıcılarına eş zamanlı operasyon
49 adrese eş zamanlı operasyon: Yabancı uyruklu kağıt toplayıcıları gözaltına alındı
Ataşehir'de polis ve belediye ekipleri, ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen kağıt toplayıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınarak Tuzla Göçmen Toplama Merkezi'ne götürüldü.