Mardin'de koronavirüs yok gibi davranıyorlar: Park ve bahçelere akın ediyorlar

Parkta vakit geçiren vatandaşlardan Abdulmecit Yıldız, emekli olduğu için canının sıkıldığını bu nedenle kurallara uyarak parkta vakit geçirdiğini söyledi.

Mardin’in Artuklu ilçesinde vatandaşlar gün içerisinde park ve bahçeleri doldurmaya devam ediyor. Koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle yeniden kısıtlamaların getirilmesine rağmen dışarıda zaman geçirmeye devam eden vatandaşlar, virüsün yayılmasına davetiye çıkarıyor.

Parkta vakit geçiren vatandaşlardan Abdulmecit Yıldız, emekliliğin verdiği can sıkıntısından dolayı kurallara uyarak dışarıda vakit geçirdiklerini ifade etti. Yıldız, "Emekliyiz, can sıkıntısından dolayı geliyoruz. Bir iş yok, güç yok, uğraştığımız bir şey yok. Bir de elimizden geldiği kadarıyla kurallara riayet ediyoruz. Kendimiz için başkası için değil" dedi.

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