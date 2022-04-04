Mardin'de şehit ve gazi aileleri iftarda ağırlandı

Kızıltepe Belediyesi tarafından şehit ve gazi aileleri için iftar programı düzenlendi.

İftar programında konuşan Çam: “Bugün mübarek ramazanın ikinci iftarını hep beraber açıyor olmanın vermiş olduğu mutlulukla sözlerime başlamak istiyorum. Ramazanların ilk iftarları aziz şehitlerimizin aileleri ve gazilerimiz ile birlikte açılır.

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Milletin Evi olan Ankara’da bu iftar gerçekleştirildi. Bugün ve bundan sonraki süreçte de tüm Türkiye’de gerçekleştirilmekte. Değerli şehit ailelerimiz, kıymetli gazilerimiz ve çok kıymetli aileleri; devletimiz her daim sizlerin hizmetkarı olmaktan sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu bunu bir görev değil, bir vebal olarak gördüğünün en önemli göstergesidir. Bu anlamda bu iftar programına teşrif ettiniz, bizleri şereflendirdiniz çok teşekkür ediyoruz.

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2 yıllık bir pandemiden sonra ramazanı, ramazan gibi yaşayabilme imkanına kavuştuk. Biz özellikle Kızıltepe’de ‘Ramazan eşittir paylaşmak, ramazan eşittir aynı sofra etrafında toparlanabilmek ve lokmayı paylaşabilmektir’ bu şiarla bu ramazanı geçirebilmenin gayreti içerisindeyiz.

Özellikle Kızıltepe Belediyesi, Kızıltepe Kaymakamlığı ve diğer kurumlarımız, hayırsever vatandaşlarımızın destekleriyle birlikte bu sene, 18 merkez mahallemizde her gün bir mahallemizde olmak üzere iftar programlarımızı icra edeceğiz. Vatandaşımızla, mahallelimizle beraber olacağız.

Bu anlamda sizleri mahalle iftarlarına da özellikle davet ediyorum. Yarın itibarı ile başlıyoruz. Yarın Koçhisar Mahallemizde Turgut Özal Taziye Evinin önünde programımız gerçekleşecek.

Ondan sonraki günlerde de diğer mahallelerde devam edecek. Ramazanın hayırlara vesile olmasını, bu zor günlerde paylaşmamıza, ihtiyaçların giderilmesine ve kardeşliğimize vesile olmasını canı gönülden temenni ediyorum. Tekrar her birinizden katılımlarınızdan dolayı şükranlarımı sunuyorum. Sizi size sizi Allah’a emanet ediyorum” dedi.