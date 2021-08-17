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MARDİN

Yoğun bakımlarda doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı: Vakaların yüzde 90'dan fazlası aşısız

Mardin İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, kentteki hastanelerin yoğun bakımlarında doluluk oranının yüzde 90'a ulaştığını söyledi. Yavuz, "Mardin'de gerek kamu gerek özel hastanelerimizde Kovid-19 için ayırdığımız yatakların yoğun bakımlarında doluluk oranı maalesef yüzde 90. Servislerimizin de yüzde 78’i dolu. Hastanelerimizde yatan ve il genelinde aktif vakaların yüzde 90'dan fazlası aşısız" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Mardin haberleri: Yoğun bakımlarda doluluk oranı yüzde 90a ulaştı: Vakaların yüzde 90dan fazlası aşısız
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yapılan aşı çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Mardin İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, "Son zamanlarda aşı oranlarımızda bir artış olsa da istediğimiz seviyede değiliz. Hala kırmızı renkteyiz" dedi.

Kente en yakışan rengin "mavi" olduğunu ifade eden Yavuz, vatandaşların ilçe sağlık müdürlüklerinde, aile sağlığı merkezlerinde, hastanelerde ve kurulan stantlarda rahatlıkla aşıya ulaşabileceğine işaret etti.

"Aşı hakkı gelen vatandaşlarımıza aşı olma çağrısında bulunuyorum" diyen Yavuz, şu ifadeleri kullandı:

"Hastanelerimizde giderek yük artıyor, hem servislerde hem yoğun bakımlarda ciddi bir yoğunluk var. Hedef nüfusumuzun yüzde 50'sine yakınını aşıladık ama en az yüzde 75'ini aşılamamız gerekiyor. Mardin'de gerek kamu gerek özel hastanelerimizde Kovid-19 için ayırdığımız yatakların yoğun bakımlarında doluluk oranı maalesef yüzde 90. Servislerimizin de yüzde 78'i dolu. Hastanelerimizde yatan ve il genelinde aktif vakaların yüzde 90'dan fazlası aşısız. Aşı gerçekten koruyor ve sizlerin hastaneye gelmesini özellikle de yoğun bakıma yatmasını engelliyor."

Mardin İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz
AA
Mardin İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz

"Yüzde 80'den fazlasını aşıladık"

Mobil aşı ekiplerinin sürekli sahada bilgilendirme yaptığını aktaran Yavuz, "İl Sağlık Müdürlüklerinde kurduğumuz aşı ikna ekipleri, aşı sırası gelen aşı olmayan vatandaşlarımızı arayarak Kürtçe, Türkçe, Arapça aşının önemini vurguluyorlar ve bu ikna sonunda aradığımız vatandaşlarımızın yüzde 80'den fazlasını aşıladık. Mardinliler en kısa sürede kentin mavi renge dönüşmesini sağlayacaklar." şeklinde konuştu.

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