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MARDİN

Mardin  Mezopotamya’nın parlayan güneşi olacak

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, 6 ilçeye millet bahçesi kazandıracaklarını söyledi. Bugüne kadar 79 proje çalışması yürüttüklerini bildiren Demirtaş, “Mardin’i Mezopotamya’nın parlayan güneşine dönüştüreceğiz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mardin ​Mezopotamya’nın parlayan güneşi olacak
Mahmut Demirtaş, düzenlediği basın toplantısında, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile kentin sorunlarına ve çözüm yollarına ilişkin ayrıntılı değerlendirmelerde bulunduklarını aktardı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, “Daha yeşil bir Mardin için öncelikle Artuklu, Kızıltepe, Midyat, Nusaybin, Ömerli ve Yeşilli ilçelerimize projeleri tamamlanan Millet Bahçeleri’ni kazandırıyoruz” dedi.

Demirtaş, düzenlediği basın toplantısında, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşların temsilcileri ile kentin sorunlarına ve çözüm yollarına ilişkin ayrıntılı değerlendirmelerde bulunduklarını, muhtar, vatandaş ve esnafla gerçekleştirdikleri görüşmelerde, sorunları, talep ve beklentileri dinleme fırsatı yakaladığını söyledi.

79 PROJE DEVAM EDİYOR

Bu toplantılarla sahanın sorunlarına anında çözüm ürettiklerine işaret eden Demirtaş, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak cazibe merkez haline getirmek istedikleri kenti, kamu ve özel sektör yatırımlarıyla daha fazla buluşturmayı amaçladıklarını belirtti. Yönetime geldikleri 22 Haziran 2020’den bugüne kadar 79 proje çalışması yürüttüklerini bildiren Demirtaş, bunlardan 29’unun ihalesinin tamamlandığını, 13 projenin ihale süreçlerinin devam ettiğini, geriye kalanlarının ise projelendirme ve proje fikirlerinin olgunlaşma aşamalarının sürdüğünü aktardı.

HARCAMALARDA ŞEFFAFLIK

Şeffaflığa ve hesap verebilirliğe büyük önem verdiklerini kaydeden Demirtaş, şöyle devam etti:

“Valiliğimizin ve Büyükşehir Belediyemizin kasasına giren her bir kuruşta, tüm hemşehrilerimizin hakkı vardır. Dolayısıyla kamunun, devletimizin milletimize hizmet üretmek için emanet ettiği her bir kuruşu, olması gereken yere, olması gereken miktarda harcamakla mükellefiz. Harcamaları da vatandaşlarımızın huzurunda açık, şeffaf bir biçimde yapıyoruz. Harcadığımız her bir kuruşun hesabını vatandaşlarımıza veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz.

KIRSAL YOLLAR ASFALTLANDI

Medeniyetin gelişmişliğinin yollarla ölçüldüğünü belirten Demirtaş, şöyle dedi:

  • “Bu amaçla 10 ilçemizin özellikle kırsal yollarının neredeyse tamamının yol asfaltlama çalışmasına 90 milyon lira kaynakla başladık. Trafik sorununun azaltılmasına yönelik Artuklu Çok Katlı Otopark Projemizin inşaatına başladık. Eski Dikey Bahçe Projesi’nin sürdürülmesinin maliyetli olduğunu hesapladığımızdan kadim şehrimizin daha rahat tanınırlığını sağlayacak, şehrimizin minyatür bir görünümü olacak Mini Mardin Projesi’ni de şehrimize kazandırdık.

Mahmut Demirtaş
Mahmut Demirtaş

YEŞİL ALAN YETERLİ DEĞİL

Kentte yeşil alan miktarının düşük seviyede olmasından tüm kesimlerin rahatsız olduğuna değinen Başkan vekili Demirtaş “Daha yeşil bir Mardin için öncelikle Artuklu, Kızıltepe, Midyat, Nusaybin, Ömerli ve Yeşilli ilçelerimize projeleri tamamlanan millet bahçelerini kazandırıyoruz. Artuklu, Kızıltepe, Midyat, Mazıdağı ve Dargeçit ilçelerinde de Kent Parkı projeleriyle toplam 1200 dekarlık bir yeşil alan kazandırmayı planlıyoruz. Mardin’i, Mezopotamya’nın parlayan güneşine dönüştüreceğiz” ifadelerini kulandı. Demirtaş, Artuklu, Midyat ve Nusaybin ilçelerinde 3 OSB kurmayı planladıklarını da sözlerine ekledi.

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