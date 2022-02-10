​Mardin yatırım ve projelere ağırlık verdi

Mardin Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ile ilçelerde alt yapıdan üst yapıya, sosyal etkinliklerden enerje santraline kadar birçok projeyi hayata geçirerek kentteki yaşam seviyesini yukarılara çekmeyi hedefliyor. Yatırımları ardı ardına sıralayan Büyükşehir Belediyesi bir yandan da yakın gelecekte hayata geçireceği projelerin fizibilitesi ve planlaması üzerinde çalışmalarına devam ediyor.

Tarihi yapılar Minimardin’de

Mardin merkez ve ilçelerinde bulunan tarihi ve kültürel dokuları ön plana çıkaracak, gezilip görülmesi gereken yapıların bir arada olduğu 420 metre uzunluğu ve 4 metre yüksekliğiyle adeta bir açık hava müzesi görünümündeki Mini Mardin Projesi, kentin imajına ve kalitesine katkı sağlayacak. Tarihi Mardin’e çıkışta Hava Radarı Mevkiinde yapılan Mini Mardin Projesi için belirlenen tarihi ve kültürel yapılar, Mardin’e özgü katori taşlarına işlenerek rölyefler yapılıyor. Sesli anlatım sistemi eserin konumu, tarihi gibi bilgiler, interaktif sesli sanal rehberlik ortamında tanıtımını sağlıyor. Led sistemi ile de aydınlatma animasyonları yapılacak.