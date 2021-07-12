Mardin Yöresel Ürünler Tanıtım Etkinliğinin Açılışı Gerçekleştirildi

Mardin Valiliği himayesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce düzenlenen “Mardin Yöresel Ürünler Tanıtım” etkinliğinin açılışı yapıldı.

Açılış; Vali Mahmut Demirtaş, Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam, Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Alanlı, İl Tarım ve Orman Müdürü Menduh Dinler, AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, MHP Mardin İl Başkanı Ferhan Bozkuş, Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Adi Alan ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.

Etkinliğin açılışında konuşan Vali Mahmut Demirtaş, üretici ve tüketici arasında bir köprü vazifesi görecek olan “Mardin Yöresel Ürünler Tanıtım” etkinliğinin hayırlı olmasını temenni ederek etkinliğe katılım gösteren tüm üreticileri tebrik etti.

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Tanıtım etkinliğiyle üreticilerin ürünlerini doğrudan tüketicilere satışını gerçekleştirmelerine yardımcı olmayı amaçladıklarını belirten Vali Demirtaş, “Vatandaşlarımız burada kaliteli ve ucuz ürüne ulaşama imkanı bulacak. Mardin’de üretilen ürünleri inşallah bundan sonra bu şekilde pazarlamayı planlıyoruz. Bu tür etkinlikleri sürdürmeyi düşünüyoruz. Balından sucuğuna, sucuğundan meyve ve sebzesine kadar 55 üreticinin ürünleri vatandaşlarımıza ulaştırılıyor. Amacımız vatandaşımıza en kısa yoldan bu ürünleri daha ucuza ulaştırabilmektir. Bu etkinlikle üreticilerimizi ve vatandaşlarımızı birleştiriyoruz. İlerleyen zamanlarda kısmet olursa İstanbul’da bir tanıtım günleri etkinliği yapmayı düşünüyoruz. Etniklik Mardin’imize hayırlı olsun.” dedi.

Vali Demirtaş, açılışın konuşmasının ardından beraberindekilerle stantları tek tek gezerek üreticilerle bir süre sohbet edip ürünler hakkında bilgiler aldı.