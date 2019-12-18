Mardin'de 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda İsveç menşeli antitank roketatarlar ele geçirildi

Mardin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Derik ilçesi Çayköy Mahallesinde bir grup bölücü terör örgütü mensubunun bulunduğu bilgisinin alınması üzerine 16 Aralık 2019 günü gece saatlerinde Jandarma İnsansız Hava Aracı, jandarma özel harekat, jandarma komando, güvenlik korucuları, mayın arama köpeği, iz takip köpeği, patlayıcı madde imha timinin katılımı ile Şafak-130 Şehit Güvenli Koruyucusu Evren Başçı Özel Birlik Operasyonu başlatıldı.

OYNAT 00:59 Mardin'de 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kamerada Mardin'in Derik ilçesi kırsalında jandarma komandoları ve özel harekat timlerince düzenlenen operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirilirken operasyona dair görüntüler de ortaya çıktı. BiP'te paylaş

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17 Aralık 2019 günü havanın aydınlanmasıyla birlikte icra edilen arama tarama faaliyetinde, teröristlerin sığınak içerisinde bulunduklarının tespit edilmesi üzerine teröristlere 'teslim ol' çağrısı yapıldı. Ancak teröristlerin çağrıya ateşle karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristlerden birinin sözde Fırat eyalet sorumlusu olarak faaliyet gösteren Karker Deşti kod adlı Servet Demir adındaki terörist olduğu ve bahse konu teröristin İçişleri Bakanlığı tarafından turuncu kategoride aranan listede yer aldığı belirtildi. Diğer teröristin ise yine sözde Fırat eyaletinde faaliyet gösteren Deniz Amed kod adlı Mustafa Görenç olduğu tespit edildi. Kalan diğer iki teröristin kimlik tespiti için çalışmalar devam ettiği öğrenildi.

GÜNDEM Listeye bir çizik daha: Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Teröristlere yardım ve yataklık eden 6 şüpheli gözaltına alındı

Söz konusu operasyonda 5 çarpı 5 ebadında, 2 metre yüksekliğinde olduğu tespit edilen sığınak içerisinde 8 adet anti tank, 4 roketatar, 3 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet M-16 piyade tüfeği, gece görüş dürbünü, termal şemsiye ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Çayköy Mahallesinde terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

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Askerler mağaranın üstünde teröristlere teslim çağrısında bulundu. teröristlerin silahla karşılık vermesinin ardından çatışmanın çıktığı görülen görüntülerde, bir askerin mağaranın içine el bombası attığı görülüyor.