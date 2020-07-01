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Mardin’de alevler geceyi aydınlattı, erken müdahale faciayı önledi - Mardin haberleri

Mardin’de alevler geceyi aydınlattı: Erken müdahale faciayı önledi

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde biçilmiş arazide çıkan yangın yerleşim yerlerine de sıçradı. Olası facia vatandaşların dikkati ve itfaiyenin erken müdahalesiyle önlendi.

Haber Merkezi İHA
Yangına itfaiye ekipleri olay yerine gelerek müdahale etti.
Yangına itfaiye ekipleri olay yerine gelerek müdahale etti.

Çağıl ve Büyükayrık kırsal mahallelerinde anızlardan çıkan yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle yerleşim alanlarına sıçradı. Ağaçlık alana da sıçrayan yangında olası facia itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile önlendi.

İHA
Çağıl ve Büyükayrık kırsal mahallelerinde anızlardan çıkan yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle yerleşim alanlarına sıçradı.

Yangında sulama boruları, saman balyaları ve tarım aletleri yandı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı bir saatlik çalışma sonucu yangın söndürüldü.

İHA
Ağaçlık alana da sıçrayan yangında olası facia itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile önlendi.


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Derik ve Nusaybin itfaiyesinin de Kızıltepe’deki yangınları söndürmek için destek ekip gönderdiği öğrenildi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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