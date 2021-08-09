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MARDİN

Mardin'de bombalı eylem hazırlığındaki terörist etkisiz hale getirildi

Mardin' in Nusaybin ilçesinde bombalı eylem hazırlığındaki terörist güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi. Suriye uyruklu olduğu belirlenen kişinin üzerinde 2.5 kilo patlayıcı olduğu belirlendi.

Haber Merkezi DHA
Mardinde bombalı eylem hazırlığındaki terörist etkisiz hale getirildi
Mardin'de bombalı eylem hazırlığındaki terörist etkisiz hale getirildi.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde polis ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu şahıs, üzerindeki bombayı patlamaya çalışması üzerine görevli personel tarafından etkisiz hale getirildi.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Edinilen bilgiye göre, Mardin Nusaybin ilçe merkezinde, polis ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulmak istenen şahıs, üzerindeki bombayı patlatmaya çalışması üzerine görevli personel tarafından etkisiz hale getirildi.

EYLEM HAZIRLIĞINDA YAKALANDI

Sabah saatlerinde meydana gelen olayda, eylem hazırlığı içerisindeki terörist, polisin dur ihtarına ve havaya ateş açmasına rağmen elindeki bombayla emniyet güçlerine doğru saldırı amacıyla koşmaya başlaması üzerine ölü olarak ele geçirildi. Operasyon sonrası olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, bomba, uzman ekiplerce etkisiz hale getirildi.

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