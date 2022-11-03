Gündem Mardinde DEAŞa yönelik operasyonda iki şüpheli tutuklandı
MARDİN

Mardin'de DEAŞ'a yönelik operasyonda iki şüpheli tutuklandı

Mardin’de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu üç şüpheliden ikisi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dini istismar eden silahlı örgütlerin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma başlatıldığı bildirildi.

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Haber Merkezi AA
Mardinde DEAŞa yönelik operasyonda iki şüpheli tutuklandı
Arşiv.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, dini istismar eden silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilip engellenmesine yönelik, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında geçmiş dönemlerde Suriye/Irak çatışma bölgelerinde terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüklerine dair bilgiler bulunan Suriye uyruklu 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik Kızıltepe, Artuklu ve Midyat ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda üç şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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