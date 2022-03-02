Gündem Mardinde "Eren Kış-29 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Hakan Öcalan Operasyonu" başlatıldı
MARDİN

Mardin’de "Eren Kış-29 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Hakan Öcalan Operasyonu" başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Mardin’de 571 personelin katılımıyla "Eren Kış-29 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Hakan Öcalan Operasyonu" başlatıldı.

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Haber Merkezi İHA
Mardin’de Eren Kış-29 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Hakan Öcalan Operasyonu başlatıldı
Mardin’de "Eren Kış-29 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Hakan Öcalan Operasyonu" başlatıldı.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Mardin'de "Eren Kış-29 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Hakan Öcalan Operasyonu" başlatıldı.

Operasyonda Mardin İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 571 personel 38 operasyonel tim görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren operasyonları kararlılıkla devam ediyor.

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