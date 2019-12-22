Gündem Mardinde kaybolan çift takip edildiklerini zannederek 3 gün ahırda saklanmış
MARDİN

Mardin'de kaybolan çift takip edildiklerini zannederek 3 gün ahırda saklanmış

Mardin'de kaybolan çift takip edildiklerini zannederek 3 gün ahırda saklanmış

Mardin’de perşembe gününden bu yana haber alınamayan çift, 250’ye yakın polis ve drone ile yapılan arama sonucu bir ahırda bulundu. Takip edildiklerini zanneden çiftin 3 gündür ahırda saklandığı öğrenildi.

Haber Merkezi AA
Ekipler &quot;drone&quot; desteğiyle çiftin kaybolduğu bölgeyi havadan taradı.
Ekipler "drone" desteğiyle çiftin kaybolduğu bölgeyi havadan taradı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 3 gündür kayıp olan Veysi ve Fatıma A. çiftinin bulunması amacıyla Kızıltepe Cumhuriyet Savcısı Alperen Bolat'ın talimatıyla Mardin Asayiş Şube ve Kızıltepe Asayiş Büro ekipleri tarafından ekipler oluşturuldu.

Mardin’de perşembe gününden bu yana haber alınamayan çift, 250’ye yakın polis ve drone ile yapılan arama sonucu bir ahırda bulundu.

Çifte ait aracın bulunduğu Çınarcık Mahallesi'nde yoğunlaşan ekipler, köyün giriş ve çıkışlarını kontrol altına aldı. Ekipler "drone" desteğiyle çiftin kaybolduğu bölgeyi havadan taradı. Çalışmalara AFAD ekipleri de destek verdi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu çift, gece saatlerinde Çınarcık Mahallesi yakınlarında bir ahırda bulundu.

Sağlık kontrolü için Kızıltepe Devlet Hastanesine getirilen Veysi ve Fatıma A. çifti, emniyetteki işlemlerinin ardından ailelerine teslim edilecek.

Çiftin, takip edildiklerini zannettikleri ve araçlarını terk ederek 3 gündür bir ahırda saklandıkları öğrenildi.

Mersin'den 19 Aralık'ta yakınlarını ziyaret etmek amacıyla otomobille işçi Veysi A., eşi Fatıma ile kayınbabası Mehmet Sait A.'un Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi'ndeki evine gelmiş, akşam yemeğinin ardından bir süre dinlenen 2 çocuk sahibi çift, daha sonra marketten alışveriş yapmak için evden çıkmıştı.

Bir süre sonra kayınbabası Mehmet Sait A.'u telefonla arayan Veysi A., takip edildiklerini belirtip yardım istemiş, ardından da Veysi ve Fatıma A. çiftine ulaşamayan yakınları, durumu polis merkezine iletmişti. Yapılan araştırmada, çifte ait otomobil hasar verilmiş ve lastiği patlatılmış halde bir tarlada bulunmuştu.

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