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MARDİN

Mardin’de köylülerden örnek davranış: Kestikleri kurban etlerini imece usulü toplayıp ihtiyaç sahiplerine dağıttı

Mardin’de köylülerden örnek davranış: Kestikleri kurban etlerini imece usulü toplayıp ihtiyaç sahiplerine dağıttı

Mardin’in Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Yetkinler Mahallesi’nde köylüler yardımlaşma adına örnek bir davranışa imza attı. Köylüler, kestikleri kurban etlerini imece usulü taziye evinde toplayıp ihtiyaç sahiplerine dağıttı. Köy sakinlerinden Ramazan Esen, şu ana kadar yaklaşık 95 aileye kurbanlık et dağıtıldığını söyleyerek, ’’Her yıl bu şekilde kurbanlık etler biriktirilerek köyümüz güzel bir yardımlaşma ve dayanışmaya imza atıyor. Bu süreçte hem kurbanlık hayvanını bağışlamak isteyen hem de bu yardımlaşmada emeği geçen köylüler manevi huzura ulaşıyor" dedi.

Haber Merkezi İHA
Köylüler, kestikleri kurban etlerini imece usulü taziye evinde toplayıp ihtiyaç sahiplerine dağıttı.
Köylüler, kestikleri kurban etlerini imece usulü taziye evinde toplayıp ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Köy sakinlerince kesim sonrası iş birliği içerisinde kurbanlık etler paketlendi. Burada paketlenen kurbanlık payları camiden yapılan anonsla duyuruldu. Kurbanlık etlerden almak isteyen aileler taziye evi önüne gelip istediği kadar alarak bölgeden ayrıldı.

Kurbanlık hayvan kestirmek isteyen kişiler bu isteklerini bildirdikten sonra kurbanlıkları kesilip kendilerine de pay verilerek tüm köylülere dağıtılıyor.

Köylüler, kestikleri kurban etlerini imece usulü taziye evinde toplayıp ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Köy sakinlerinden Ramazan Esen, şu ana kadar yaklaşık 95 aileye kurbanlık et dağıtıldığını söyledi. Esen, şu şekilde açıklamada bulundu:

’’Her yıl bu şekilde kurbanlık etler biriktirilerek köyümüz güzel bir yardımlaşma ve dayanışmaya imza atıyor. Bu süreçte hem kurbanlık hayvanını bağışlamak isteyen hem de bu yardımlaşmada emeği geçen köylüler manevi huzura ulaşıyor. Allah tüm vesile olan herkesten razı olsun, bu yardımlaşma şekli de köyümüzün iyi geleneklerinden bir tanesi.’’

Köylüler, kestikleri kurban etlerini imece usulü taziye evinde toplayıp ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Köylüler, kestikleri kurban etlerini imece usulü taziye evinde toplayıp ihtiyaç sahiplerine dağıttı.
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