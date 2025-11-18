Mardin’de otomobil ile motosiklet çarpıştı: Dört kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Derik ilçesi Kocatepe Mahallesi’nde 45 ZA 578 plakalı otomobil ile motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada E.H. (3), H.H. (4), S.E. (22) ve M.H. (27) yaralandı. Yaralılar, Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.