Mardin’de otomobil ile motosiklet çarpıştı: Dört kişi yaralandı

20:2318/11/2025, Salı
G: 18/11/2025, Salı
IHA
Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.
Mardin’in Derik ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Mardin’de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Derik ilçesi Kocatepe Mahallesi’nde 45 ZA 578 plakalı otomobil ile motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada E.H. (3), H.H. (4), S.E. (22) ve M.H. (27) yaralandı. Yaralılar, Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

