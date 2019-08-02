Gündem Mardinde PKKlı teröristlerden hain saldırı 1 şehit, 4 asker yaralı
MARDİN

Mardin'de PKK'lı teröristlerden hain saldırı: 1 şehit, 4 asker yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada uzman çavuş Muhammet Ata Kıratlı şehit oldu, 4 askerimiz de yaralandı.

Haber Merkezi DHA
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Günyurdu köyü kırsalında güvenlik güçlerince fark edilen bir grup terörist, 'Teslim ol' çağrısına ateş açarak karşılık verdi. Açılan ilk ateşte 5 asker yaralanırken, çatışma çıktı. Yaralı askerler bölgeye sevk edilen helikopterle Mardin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan askerlerinden uzman çavuş Muhammet Ata Kıratlı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

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Bir yıllık evli olduğu öğrenilen şehit uzman çavuş Kıratlı'nın acı haberi, Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde oturan ailesine askeri yetkililerce verildi. Bölgedeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

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